تحركات مكثفة .. ماكرون يتواصل مع زيلينسكي وقادة أوروبا عقب لقاء بوتين وويتكوف

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه أجرى سلسلة من الاتصالات المكثفة مع عدد من القادة الأوروبيين، إضافةً إلى محادثة مطوّلة مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وذلك في أعقاب ما وصفه بـ"أحداث الساعات الأخيرة".

وفي منشور على منصة "إكس"، أوضح ماكرون أن هذه المحادثات جاءت لبحث المستجدات المرتبطة بالتحركات السياسية والدبلوماسية الأخيرة، وعلى رأسها اللقاء الذي جمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف.

وكانت الحكومة الألمانية قد أفادت بأن المستشار فريدريش ميرتس تحدث هاتفيًا مع زيلينسكي لمناقشة التطورات الأخيرة، وخاصة ما أعقب زيارة ويتكوف إلى موسكو.

من جانبها، أكدت موسكو عبر مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أن روسيا والولايات المتحدة اتفقتا على عقد لقاء قريب بين بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع بدء الاستعدادات الرسمية لذلك، مرجحًا أن يتم اللقاء خلال الأسبوع المقبل.

وأوضح أوشاكوف أن محادثات بوتين مع ويتكوف تناولت تبادل "إشارات" سياسية متعلقة بالملف الأوكراني، وأن المبعوث الأمريكي طرح كذلك فكرة عقد اجتماع ثلاثي يجمع بوتين وترامب وزيلينسكي لبحث آفاق التسوية.