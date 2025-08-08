قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرض تحت التهديد .. علماء يحذرون من عاصفة مغناطيسية قوية اليوم الجمعة
تجديد تكليف المستشار محمد الفيصل برئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات
هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة لنقص فيتامين ب
عدي الدباغ: أنا الهداف التاريخي لمنتخب فلسطين
تحركات مكثفة .. ماكرون يتواصل مع زيلينسكي وقادة أوروبا عقب لقاء بوتين وويتكوف
أعلى سعر دولار اليوم 8-8-2025
حالة الطقس اليوم.. جو حار رطب وأمطار في هذه المناطق
الأمم المتحدة تحذر: أي تصعيد جديد في غزة كارثة إنسانية تهدد فرص السلام
9 كلمات تقضي حاجتك يوم الجمعة.. داوم عليها
كسبوا ملايين من لايفات تيك توك .. يعني إيه غسيل أموال وكيف يتم مع البلوجرز؟
روسيا تحيي ذكرى حرب القوقاز .. زاخاروفا: موسكو تصدت وحدها بحسم لـ"عدوان جورجيا"
تحركات مكثفة .. ماكرون يتواصل مع زيلينسكي وقادة أوروبا عقب لقاء بوتين وويتكوف

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه أجرى سلسلة من الاتصالات المكثفة مع عدد من القادة الأوروبيين، إضافةً إلى محادثة مطوّلة مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وذلك في أعقاب ما وصفه بـ"أحداث الساعات الأخيرة".

وفي منشور على منصة "إكس"، أوضح ماكرون أن هذه المحادثات جاءت لبحث المستجدات المرتبطة بالتحركات السياسية والدبلوماسية الأخيرة، وعلى رأسها اللقاء الذي جمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف.

وكانت الحكومة الألمانية قد أفادت بأن المستشار فريدريش ميرتس تحدث هاتفيًا مع زيلينسكي لمناقشة التطورات الأخيرة، وخاصة ما أعقب زيارة ويتكوف إلى موسكو.

من جانبها، أكدت موسكو عبر مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أن روسيا والولايات المتحدة اتفقتا على عقد لقاء قريب بين بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع بدء الاستعدادات الرسمية لذلك، مرجحًا أن يتم اللقاء خلال الأسبوع المقبل.

وأوضح أوشاكوف أن محادثات بوتين مع ويتكوف تناولت تبادل "إشارات" سياسية متعلقة بالملف الأوكراني، وأن المبعوث الأمريكي طرح كذلك فكرة عقد اجتماع ثلاثي يجمع بوتين وترامب وزيلينسكي لبحث آفاق التسوية.

ليلي علوي علي البحر
خالد الرسام
الحمص
المشي
