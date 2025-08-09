قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بينهم صلاح وحكيمي .. موعد حفل الكرة الذهبية 2025 بعد الكشف عن المرشحين
انخفاض أسعار الدواجن.. والفراخ تسجل 75 جنيهًا للكيلو |فيديو
ذروتها منتصف الاسبوع..الأرصاد تحذر: موجة شديدة الحرارة تجتاح البلاد
وزير الأوقاف ينعى خطيب الشرقية ويوجه بصرف إعانة عاجلة لأسرته
الداخلية تبدأ في توفير كراسات الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية
كوبر يتولى رئاسة القيادة المركزية الأمريكية خلفا لمايكل كوريللا
إعلام إسرائيلي: جميع قادة الأجهزة الأمنية رفضوا خطة احتلال غزة
هل يجب على الزوجة خدمة زوجها؟.. 5 أدلة من القرآن والسنة
مفاجآت عديدة بقائمة الأهلي لمواجهة مودرن سبورت في الدوري
النيجر تعلن تأميم شركة "إس أم ال"المشغلة لمنجم الذهب الوحيد في البلاد
نصحته بالرحيل.. رمزي صالح يكشف مفاجآت بشأن أزمة وسام أبو علي والأهلي
المكسيك ترفض أي عمل عسكري أمريكي على أراضيها ضد عصابات المخدرات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئيس الأوكراني: لن نسلم أرضنا للمحتل ونكافئ روسيا

زيلينسكي
زيلينسكي
ناصر السيد

قال الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي، اليوم السبت إن كييف مستعدة لاتخاذ قرارات حقيقية من شأنها تحقيق السلام، مضيفا أن أي قرارات ضدنا، وبدون أوكرانيا، هي في الوقت نفسه قرارات ضد السلام لن تحقق شيئا وولدت ميتة، وغير قابلة للتطبيق ونحن جميعًا بحاجة إلى سلام حقيقي وصادق سلام يحترمه الناس.

لقاء ترامب وبوتين في ألاسكا

جاءت تصريحات الرئيس الأوكراني، بعد الإعلان عن لقاء مرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في ولاية ألاسكا منتصف أغسطس الجاري، بشأن اتفاق سلام ينهي الحرب الأوكرانية المستمرة منذ فبراير 2022.

وأشار زيلينسكي عبر صفحته الرسمية بمنصة “إكس” إلى أن الرئيس ترامب أعلن عن استعداداته لاجتماعه مع بوتين في ألاسكا بعيدًا كل البعد عن هذه الحرب المستعرة على أرضنا، ضد شعبنا، والتي لا يمكن إنهاؤها بدوننا، بدون أوكرانيا.

التنازل عن الأراضي الأوكرانية

وأكد زيلينسكي أن الحل لمسألة الأراضي الأوكرانية موجود بالفعل في دستور أوكرانيا ولن يحيد أحد عن هذا، ولن يستطيع أحد ذلك ولن يتنازل الأوكرانيون عن أرضهم للمحتل.

ووجه الرئيس الأوكراني الشكر للشعب قائلا "أشكر جميع شعبنا على وقوفهم معًا، أوكرانيا هي أوكرانيا، أشكر جميع جنودنا على صون استقلالنا، صمدوا، هذه أرضنا، نحن أوكرانيا. المجد لأوكرانيا!".

وتابع "نحن مستعدون للعمل مع الرئيس ترامب، ومع جميع شركائنا من أجل سلام حقيقي، والأهم من ذلك، سلام دائم. سلام لن ينهار بسبب رغبات موسكو".

وأضاف أنه يجب إنهاء هذه الحرب، وعلى روسيا أن تنهيها؛ روسيا هي من بدأتها وتستمر في إطالة أمدها، متجاهلةً جميع المواعيد النهائية، وهذه هي المشكلة، لا شيء آخر، وبالطبع، لن نكافئ روسيا على ما ارتكبته، والشعب الأوكراني يستحق السلام، لكن على جميع الشركاء أن يفهموا معنى السلام الكريم".

الرئيس الأوكراني زيلينسكي لقاء ترامب وبوتين في ألاسكا الرئيس ترامب الأراضي الأوكرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سنة النبي في صلاة الفجر

سنة النبي في صلاة الفجر.. ما السور التي كان يقرأها الرسول بعد الفاتحة؟

اشتغلت شفتين بدون أكل..وفاة طبيبة شابة أثناء عملها بـ"قصر العيني"

اشتغلت شفتين بدون أكل.. وفاة طبيبة شابة أثناء عملها بالقصر العيني

تنسيق الجامعات 2025

10 كليات في تنسيق المرحلة الثالثة 2025 مطلوب خريجيها بسوق العمل

أرشيفية

حقيقة وقف صرف المعاشات لهذه الفئات من المواطنين

حالة الطقس

عودة القبة الحرارية.. موجة حارة تضرب البلاد خلال ساعات لمدة 10 أيام

أسعار الدواجن والبيض

البانيه نزل 30 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالأسواق

تنسيق الجامعات 2025

نتيجة المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2025 .. عبر هذا الرابط

احمد عبد العزيز

أحمد عبد العزيز لشاب رفض مصافحته: أنت ابني وحقك علي

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

هل قيام الزوجة بمسئوليات بيت الزوجية واجبا عليها ؟.. الإفتاء ترد

قصة البقرة فى القرآن

علي جمعة يكشف عن أمور يتعلمها المسلم من قصة البقرة فى القرآن الكريم

الإفتاء

أمين الإفتاء يوضح أحكام الصلاة للنساء في أول وآخر أيام الدورة الشهرية

بالصور

لوك كاجوال.. داليا مصطفى تخطف الأنظار بظهورها

داليا مصطفى
داليا مصطفى
داليا مصطفى

قوام رشيق.. شيماء سيف تثير الجدل بأحدث ظهور

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

مشكلة محرجة تواجه أغلب النساء… إليك الحل السهل

خطوات للتخلص من رائحة العرق الكريهة خلال الصيف
خطوات للتخلص من رائحة العرق الكريهة خلال الصيف
خطوات للتخلص من رائحة العرق الكريهة خلال الصيف

مشروب حب العزيز بالحليب .. كنز غذائي لتحسين الخصوبة والهضم

مشروب حب العزيز
مشروب حب العزيز
مشروب حب العزيز

فيديو

اتهام مداهم بغسيل الاموال

65 مليون جنيه … حقيقة اتهام مداهم بغسيل الأموال

والد صغير سوبر ماركت المهندسين

احنا صعايدة وعايزين القصاص.. أول ظهور لأسرة صغير سوبر ماركت المهندسين| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

المزيد