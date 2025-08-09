المكسيك ترفض أي عمل عسكري أمريكي على أراضيها ضد عصابات المخدرات

صرحت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم بأنه لن يُسمح للقوات الأمريكية بدخول بلادها، ردًا على تقارير تفيد بأن الرئيس دونالد ترامب وجه الجيش بعبور الحدود لمحاربة عصابات المخدرات المصنفة جماعات إرهابية أجنبية.

وقالت الرئيسة المكسيكية لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية: "لن تأتي الولايات المتحدة إلى المكسيك بجيشها. نحن نتعاون، ونتعاون، ولكن لن يكون هناك غزو. هذا مستبعد تمامًا".

وأضافت شينباوم: "هذا ليس جزءًا من أي اتفاق، بل على العكس تمامًا. وعندما طُرح، رفضنا دائمًا".

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن ترامب وقّع التوجيه سرًا، مُبررًا بذلك عمليات عسكرية محتملة ضد المنظمات الإجرامية كما أفادت أن مسؤولين عسكريين أمريكيين بدأوا بوضع خطط لكيفية استهداف الجيش للعصابات.

أي ضربات أحادية الجانب ضد الكارتلات المُصنّفة كجماعات إرهابية قد تُثير أيضًا قضايا قانونية إذا قُتل أفراد لا يُشكّلون تهديدًا وشيكًا أو ليسوا طرفًا في نزاع أذن فيه الكونجرس بعمل عسكري.

صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، آنا كيلي، في بيان لصحيفة ذا هيل: "إن الأولوية القصوى للرئيس ترامب هي حماية الوطن، ولهذا السبب اتخذ هذه الخطوة الجريئة بتصنيف العديد من العصابات كمنظمات إرهابية أجنبية".

في مايو، عرضت إدارة ترامب إرسال قوات أمريكية إلى الأراضي المكسيكية لمحاربة العصابات. جاء ذلك بعد أن وقّع ترامب أمرًا تنفيذيًا في 20 يناير ، يُصنّف فيه عصابات متعددة، مثل مارا سالفاتروتشا (MS-13)، وكارتل سينالوا، وكارتل خاليسكو الجيل الجديد، وكارتل يونيدوس، وكارتل ديل نوريستي، وكارتل ديل جولفو، ولا نويفا فاميليا ميتشواكانا، جماعات إرهابية.

رفضت شينباوم العرض، مؤكدة أن المكسيك ستتعاون مع السلطات الأمريكية في تبادل المعلومات الاستخباراتية.