حريق ضخم يشتعل في مسجد قرطبة بأسبانيا

نشب منذ قليل حريقا ضخما دمر جزءا من مسجد قرطبة بأسبانيا التاريخي في إسبانيا .

وفي وقت سابق :اندلع حريق ضخم في منطقة أود جنوب فرنسا ، متسببًا في خسائر بشرية ومادية جسيمة، وسط استنفار غير مسبوق للسلطات الفرنسية.

وإلتهمت نيران الحريق الذي إندلع يوم الثلاثاء الماضي مساحة تُقدّر بـ16 ألف هكتار، أي ما يعادل أو يفوق مساحة العاصمة باريس، وهو ما يجعل هذا الحريق الأضخم في فرنسا منذ سنة 1949.

كما أسفر الحريق حتى الآن عن مصرع سيدة مسنة بعد أن رفضت مغادرة منزلها في إحدى القرى المتضررة، فيما أصيب 13 شخصًا، من بينهم 11 عنصرًا من رجال الإطفاء.

كما أفادت مصادر رسمية بوجود ثلاثة أشخاص آخرين في عداد المفقودين.

وفي سياق مواجهة النيران، استعانت السلطات الفرنسية أكثر من 2100 رجل إطفاء، بدعم من طائرات مخصصة لإخماد الحرائق، إلى جانب تدخلات عسكرية لمساندة فرق الإنقاذ على الأرض.

كما تم إجلاء سكان عدد من القرى والمخيمات السياحية، وإغلاق طرق رئيسية، أبرزها الطريق السريع الرابط بين فرنسا وإسبانيا.