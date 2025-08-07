أخبار محافظة القليوبية | مصرع سيدة وطفليها خنقا فى حريق بشبرا الخيمة والتصريح بدفن جثة شخص لقي مصرعه طعنا أثناء جلوسه على مقهى

شهدت محافظة القليوبية العديد من الأحداث والفعاليات المختلفة على مدار الـ 24 ساعة الماضية ، شملت قطاعات المحافظة المختلفة على كافة المستويات.. كان أبرزها :

التصريح بدفن جثة شخص لقي مصرعه طعنا أثناء جلوسه على مقهى بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية، بدفن جثة شخص لقي مصرعه طعنا أثناء جلوسه علي مقهى بدائرة مركز شرطة بنها، وذلك عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعى واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.



وشهدت قرية سندنهور بدائرة التصريح بدفن جثة شخص، واقعة مأساوية راح ضحيتها شخص طعنا علي يد آخر إثر مشادة كلامية بينهما، تم إخطار اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وجرى نقل الجثة إلي المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقي اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء وائل متولي رئيس مباحث القليوبية، من رئيس فرع البحث الجنائي ببنها ورئيس مباحث مركز شرطة بنها بورود بلاغ بحدوث مشاجرة وسقوط شخص جثة هامدة.

وكشفت التحريات بقيادة رئيس مباحث مركز شرطة بنها بحدوث مشادة كلامية بين شخصين أثناء جلوسهما علي مقهي بقرية سندنهور دائرة المركز تطورت إلي مشاجرة بالأيدي قام أحدهما باستخراج سلاح أبيض مطواة من طيات ملابسه وطعن الآخر، مما أسفر عن مصرعه في الحال متأثرًا بإصابته، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم والسلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه في التحريات، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

مصرع سيدة وطفليها خنقا فى حريق بشبرا الخيمة

لقيت سيدة واثنان من أطفالها مصرعهم، صباح اليوم، إثر نشوب حريق هائل داخل شقة سكنية بالدور الرابع في أحد العقارات بمنطقة شبرا الخيمة، ما أثار حالة من الحزن بين سكان المنطقة وأقارب الضحايا.

وفور تلقي أجهزة الحماية المدنية بلاغًا باندلاع الحريق، انتقلت على الفور قوات الإطفاء مدعومة بـ3 سيارات، وتمكنت من السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى باقي العقار، بينما تم الدفع بثلاث سيارات إسعاف لنقل الضحايا إلى مستشفى ناصر العام.

وتوجّه إلى موقع الحادث كل من نائب رئيس حي شبرا الخيمة، ومدير الإدارة الهندسية، ومدير إدارة المتابعة بالحي، وذلك لمعاينة موقع الحريق واتخاذ الإجراءات اللازمة، بالإضافة إلى متابعة حالة العقار والتأكد من عدم وجود أي خطورة إنشائية تهدد السكان.

وأكدت المصادر أن الحريق اندلع في ساعة مبكرة من صباح اليوم داخل شقة سكنية مأهولة، مما أدى إلى محاصرة الأم وطفليها قبل أن يتمكنوا من الخروج، ما أسفر عن وفاتهم اختناقًا نتيجة الأدخنة الكثيفة.

السيطرة على حريق شب بشقة سكنية فى طوخ دون خسائر بشرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق شقة سكنية، بدائرة مركز شرطة طوخ، دون وقوع ثمة إصابات أو خسائر في الأرواح، تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب نشوب الحريق.

تلقي اللواء أشرف جاب الله مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء هيثم شحاته مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ لغرفة عمليات الحماية المدنية، بنشوب حريق في شقة سكنية بقرية كفر منصور دائرة مركز شرطة طوخ.

انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية بالقليوبية وتم الدفع بسيارتي إطفاء مدعمة بسيارة إسعاف، وتم السيطرة على الحريق دون وقوع ثمة إصابات أو خسائر في الأرواح.

وكشفت المعاينة الأولية نشوب الحريق فى غرفة نوم داخل شقة بالطابق الثانى فى عقار مكون من 4 طوابق، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق، واستعجال تحريات المباحث.

محافظة القليوبية: رقمنة وتوحيد الخدمات الحكومية

عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اجتماعًا مع ممثلي إحدى الشركات لمناقشة مقترح إنشاء تطبيق إلكتروني شامل يهدف إلى رقمنة وتوحيد الخدمات الحكومية بالمحافظة وذلك في إطار خطة التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات على المواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن التطبيق سيمكن المواطنين من إنجاز الخدمات الحكومية في قطاعات التعليم والصحة والتموين والتضامن والإسكان والزراعة والشباب والرياضة وغيرها دون الحاجة للحضور الشخصي، مؤكدًا أن المشروع سيسهم في توفير الوقت والجهد والمال وتعزيز الشفافية في تقديم الخدمات.

ووجّه المحافظ بأن يتضمن التطبيق عددًا من المميزات الإضافية منها توفير معلومات مجانية عن المحافظة وخريطة استثمارية للفرص المتاحة واتاحة نظام شكاوى متكامل للتواصل مع الجهات المعنية وإضافة قسم صنع في القليوبية لدعم وتسويق المنتجات المحلية وتسليط الضوء على المعالم السياحية عبر محتوى بصري تفاعلي بالاضافة الي إمكانية عقد لقاءات جماهيرية أونلاين.

ويعكس هذا التوجه التزام المحافظة بتنفيذ رؤية الدولة للتحول الرقمي وبناء منظومة إدارية حديثة تعتمد على التكنولوجيا وتخدم المواطنين بكفاءة.

حضر الاجتماع كل من الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ والدكتور إيهاب سراج الدين السكرتير العام وعدد من قيادات المحافظة ومديري المديريات الخدمية.