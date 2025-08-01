أخبار محافظة القليوبية | ضبط المتهمين بقـ.تـل سائق لسرقته بالإكراه وإحالة أوراق المتهم بقـ.ـتل صاحب محل دواجن لفضيلة المفتى وإنقاذ سيدة من داخل مصعد بمول في العبور ومصرع فكهاني في مشاجرة ببنها

شهدت محافظة القليوبية العديد من الأحداث والفعاليات المختلفة على مدار الـ 24 ساعة الماضية ، شملت قطاعات المحافظة المختلفة على كافة المستويات.. كان أبرزها :

ضبط المتهمين بقتل سائق لسرقته بالإكراه بالقليوبية

شهدت منطقة أبو زعبل بمدينة الخانكة بمحافظة الـقليوبية، واقعة مأساوية، راح ضحيتها سائق توك توك علي يد 3 أشخاص، بأعيرة نارية أودت بحياته، وذلك بعد استدراجه لمكان ما لسرقة دراجته النارية "توك توك"، وجرى إخطار اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخليه لقطاع أمن القليوبية، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى بنها التعليمي.



تلقى اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، واللواء وائل متولى رئيس مباحث المديرية، إخطاراً من المقدم الدكتور أمير الكومى رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، يفيد فيه بورود بلاغاً من أهالى منطقة أبو زعبل بالعثور علي جثة لشاب.

وعلي الفور أنتقل المقدم الدكتور أمير الكومى ومعاونيه لمكان الواقعة، وتبين بالفحص أن الجثة للشاب "مايكل أ" 25 سنة سائق توك توك ومقيم بمنطقة أبو زعبل - دائرة المركز، مصاب بطلق نارى بالرأس والرقبة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى بنها التعليمي تحت تصرف النيابة العامة.

ونظراً لأهمية البلاغ وما يمثله من تعدي سافر علي النفس، تم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي وضم الفريق كلا من اللواء وائل متولى رئيس مباحث المديرية والعميد محى ابو زيد رئيس فرع البحث الجنائي بالخانكة، والمقدم الدكتور أمير الكومى

رئيس مباحث المركز ومعاونية النقباء "محمد معتز ومحمود الحديدي ومحمد عطا".

إحالة أوراق المتهم بقتل صاحب محل دواجن ببنها لفضيلة المفتى

قررت محكمة جنايات بنها الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار محمد شاهين خلف، وعضوية المستشارين طلعت جودت شلبى، ووائل السيد الشيوى، وأحمد غنيم حامد، وأمانة السر محمد طايل، إحالة أوراق "محمد ا م م"، 32 سنة إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي إدانته بقتل صاحب محل دواجن بمنطقة كفر الجزار ببنها بمحافظة القليوبية، بسبب قيام المجني عليه ببيع الدواجن بسعر أقل منه، فافتعل معه مشاجرة، قام خلالها المتهم بإطلاق عيار ناري على المجني عليه والتسبب في وفاته على الفور أمام محل عمله، كما حددت المحكمة جلسة اليوم الثاني من دور شهر سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 3756 لسنة 2025 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 544 لسنة 2025 كلي شمال بنها، أن المتهم "محمد ا م م"، 32 سنة، صاحب محل دواجن، مقيم كفر الجزار دائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية، لأنه في يوم 25 / 2 / 2025، بدائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية، قتل المجني عليه عربي صلاح كمال محمد العشماوي، عمداً مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم بيت النية ووطد العزم المصمم على إزهاق روحه، ودبر لتنفيذ جريمته بهدوء وروية، ظناً منه أن في الخلاص منه تنفيذاً لمآربه، وأعد لذلك الغرض سلاحاً ناريا "فرد خرطوش"، مذخر بطلقة من ذات العيار، وتوجه لمحل عمله الذي أيقن سلفا تواجده به، مفتعلا معه مشاجرة تجديدا للخلاف السابق القائم بينهما، وما أن ظفر بالمجني عليه حتى أطلق صوبه عياراً نارياً من السلاح الناري أنف البيان، استقر برأسه، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته قاصداً من ذلك إزهاق روحه، وذلك على إثر خلف سابق فيما بينهما وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

قوات الحماية المدنية تنقذ سيدة من داخل مصعد بمول في العبور

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من إنقاذ سيدة احتجزت داخل مصعد، بدائرة قسم أول العبور، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء أشرف جاب الله مدير امن القليوبية ، إخطارا من اللواء هيثم شحاته مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ باحتجاز سيدة داخل مصعد بالحى الأول، محلية 5 بجوار سنتر الشام، دائرة قسم أول العبور.

وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية، وبالمعاينة والفحص تبين احتجاز سيدة تدعى "شيماء س ا"، 35 سنة، مقيمة العبور الجديدة، داخل مصعد مول بالطابق الثالث، والمول مكون من بدروم و3 طوابق علوية، وبفضل جهود رجال قوات الحماية المدنية تم استخراج السيدة المحتجزة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

مصرع فكهانى في مشاجرة بقرية الرملة ببنها

لقى فكهانى مصرعه في مشاجرة مع آخر بقرية الرملة المتابعة لمدينة بنها وتم نقله إلى مستشفى كفر شكر التخصصى ولفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية اخطارا من مركز شرطة كفر شكر يفيد مصرع محمود . س . ع 33 سنة فور وصوله إلى مستشفى كفر شكر التخصصى إدعاء مشاجرة مع شخص آخر.

وانتقلت قوة أمنية وتبين من المعاينة والتحريات الأولية نشوب مشاجرة بين المجنى عليه وشخص آخر هارب سدد له طعنات نافذة فى الصدر وأسفل البطن بقرية الرملة بمدينة بنها نقل على إثرها إلى مستشفى كفر شكر التخصصى ولقى مصرعه أثناء محاولات إنقاذه داخل المستشفى وتم إخطار الأجهزة الأمنية بالواقعة لاتخاذ اللازم.