اعتماد حركة تنقلات ضباط مباحث القليوبية

اعتمد اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، حركة التنقلات الداخلية لضباط المباحث بمديرية أمن القليوبية، وذلك في إطار خطة الوزارة لتحديث الدماء ودعم الأداء الأمني بالمراكز والأقسام.

وجاءت الحركة تحت إشراف اللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء وائل متولي، رئيس مباحث المديرية، وشملت عددًا من التغييرات في المناصب القيادية داخل المديرية.

وتضمنت الحركة تعيين: المقدم محمد رفعت أبو سريع رئيسًا لقسم المساعدات الفنية بالمديرية والمقدم وائل عابدين رئيسًا لمباحث قسم شرطة قليوب والمقدم أحمد سليم رئيسًا لمباحث قسم أول العبور.

كما تم تجديد الثقة في عدد من رؤساء وحدات المباحث بمراكز وأقسام الشرطة بالمحافظة، وهم:

رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة ورئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة وررئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة ورئيس مباحث مركز شرطة قليوب ورئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية ورئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر ورئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر ورئيس مباحث مركز شرطة بنها ورئيس مباحث قسم أول بنها ورئيس مباحث قسم ثان بنها ورئيس مباحث قسم شرطة الخصوص ورئيس مباحث قسم شرطة ثان العبور ورئيس مباحث قسم شرطة الخانكة ورئيس مباحث مركز شرطة طوخ ورئيس مباحث قسم شرطة قها.

وتأتي هذه الحركة في إطار حرص وزارة الداخلية على دعم الكفاءات وتطوير المنظومة الأمنية بما يتماشى مع التحديات الأمنية الراهنة.