قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الفيدرالي الأمريكي يخفي اسم ترامب من قضية إبستين
الزمالك كلمة السر.. لماذا تصدر عدي الدباغ الترند؟
صلاة الاستخارة.. كيف تصليها وحكم تكرارها وهل لابد تري رؤية؟
تعرف علي موعد عودة مصابين الأهلي للتدريبات
الأهلي يصارع الوقت لحسم الملفات الصعبة .. تفاصيل
أمطار وانخفاض في درجات الحرارة.. الأرصاد تزف بشرى بشأن طقس اليوم
الصحة الفلسطينية: إدخال شاحنات أدوية لمستشفيات قطاع غزة اليوم
هل قراءة سورة الكهف اليوم السبت تجزئ لمن نسيها الجمعة؟.. لديك فرصة
طقس السبت .. 3 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم
موعد مباراة الأهلي والزمالك في موسم 2025-2026
أذكار الصباح كاملة.. حصن نفسك وأسرتك من كل شر
نتيجة المرحلة الأولى تنسيق الجامعات 2025 من خلال هذا الرابط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اعتماد حركة تنقلات ضباط مباحث القليوبية

مديرية أمن القليوبية
مديرية أمن القليوبية
إبراهيم الهواري

اعتمد اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، حركة التنقلات الداخلية لضباط المباحث بمديرية أمن القليوبية، وذلك في إطار خطة الوزارة لتحديث الدماء ودعم الأداء الأمني بالمراكز والأقسام.

وجاءت الحركة تحت إشراف اللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء وائل متولي، رئيس مباحث المديرية، وشملت عددًا من التغييرات في المناصب القيادية داخل المديرية.

وتضمنت الحركة تعيين: المقدم محمد رفعت أبو سريع رئيسًا لقسم المساعدات الفنية بالمديرية والمقدم وائل عابدين رئيسًا لمباحث قسم شرطة قليوب والمقدم أحمد سليم رئيسًا لمباحث قسم أول العبور.

كما تم تجديد الثقة في عدد من رؤساء وحدات المباحث بمراكز وأقسام الشرطة بالمحافظة، وهم:
رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة ورئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة وررئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة ورئيس مباحث مركز شرطة قليوب ورئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية ورئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر ورئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر ورئيس مباحث مركز شرطة بنها ورئيس مباحث قسم أول بنها ورئيس مباحث قسم ثان بنها ورئيس مباحث قسم شرطة الخصوص ورئيس مباحث قسم شرطة ثان العبور ورئيس مباحث قسم شرطة الخانكة ورئيس مباحث مركز شرطة طوخ ورئيس مباحث قسم شرطة قها.

وتأتي هذه الحركة في إطار حرص وزارة الداخلية على دعم الكفاءات وتطوير المنظومة الأمنية بما يتماشى مع التحديات الأمنية الراهنة.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة أنغام

العثور على جثة عم أنغام داخل شقته في الجيزة

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.4% والأسنان 93% و91.7% للصيدلة.. أماكن شاغرة بالمرحلة الثانيةلـ تنسيق الجامعات 2025

وزارة الداخلية

تجديد ثقة ومهام جديدة.. ننشر حركة تنقلات مديرية أمن الجيزة

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

كسوف الشمس

كسوف الشمس.. العالم يظلم فى 11 دولة لـ 6 دقائق في هذا التوقيت

جثة - أرشيفية

التحريات الأولية تكشف مفاجأة في وفاة عم الفنانة أنغام

القبض على أم سجدة

أم سجدة من السوشيال ميديا لـ قفص الإتهام .. تنشر فيديوهات خادشة للحياء

تنسيق الجامعات 2025

موعد انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| منقوع بذور الشيا بالليمون سر الصحة والرشاقة.. رحلة أم مكة من بائعة فسيخ إلى تريند السوشيال ميديا

طريقة عمل الحلاوة الطحينية

طريقة عمل الحلاوة الطحينية في دقائق

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | علامات مبكرة للمياه الزرقاء على العين.. أعراض سرطان المثانة في المراحل الأولى والأخيرة

بالصور

بعد إنتاج 6 مليون سيارة.. نيسان تقرر إغلاق مصنعها بالمكسيك

نيسان
نيسان
نيسان

مدينة كبرى تشن حملة شرسة لمنع الدراجات الكهربائية

الاسكوتر
الاسكوتر
الاسكوتر

رنا سماحة: خضعت لعلاج نفسي بعد الإنفصال ..ولم أتعاون مع طليقي فى أعمال فنية.. فيديو

رنا سماحة مع المذيعة تقى الجيزاوي
رنا سماحة مع المذيعة تقى الجيزاوي
رنا سماحة مع المذيعة تقى الجيزاوي

فيديو

رنا سماحة مع المذيعة تقى الجيزاوي

رنا سماحة: خضعت لعلاج نفسي بعد الإنفصال ..ولم أتعاون مع طليقي فى أعمال فنية.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ثقافة الإصغاء وتحقيق العدالة الثقافية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مجاعة غزة وتسونامي الدولة الفلسطينية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ما وراء البريق الخادع للشهرة السريعة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية.. أداة إستراتيجية لحماية الأمن القومي المصري

المزيد