ضبط المتهمين بقتل سائق لسرقته بالإكراه بالقليوبية

شهدت منطقة أبو زعبل بمدينة الخانكة بمحافظة الـقليوبية، واقعة مأساوية، راح ضحيتها سائق توك توك علي يد 3 أشخاص، بأعيرة نارية أودت بحياته، وذلك بعد استدراجه لمكان ما لسرقة دراجته النارية "توك توك"، وجرى إخطار اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخليه لقطاع أمن القليوبية، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى بنها التعليمي.



تلقى اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، واللواء وائل متولى رئيس مباحث المديرية، إخطاراً من المقدم الدكتور أمير الكومى رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، يفيد فيه بورود بلاغاً من أهالى منطقة أبو زعبل بالعثور علي جثة لشاب.

وعلي الفور أنتقل المقدم الدكتور أمير الكومى ومعاونيه لمكان الواقعة، وتبين بالفحص أن الجثة للشاب "مايكل أ" 25 سنة سائق توك توك ومقيم بمنطقة أبو زعبل - دائرة المركز، مصاب بطلق نارى بالرأس والرقبة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى بنها التعليمي تحت تصرف النيابة العامة.



ونظراً لأهمية البلاغ وما يمثله من تعدي سافر علي النفس، تم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي وضم الفريق كلا من اللواء وائل متولى رئيس مباحث المديرية والعميد محى ابو زيد رئيس فرع البحث الجنائي بالخانكة، والمقدم الدكتور أمير الكومى رئيس مباحث المركز ومعاونية النقباء "محمد معتز ومحمود الحديدي ومحمد عطا".



وباجراء التحريات، تبين أن وراء إرتكاب الواقعة 3 أشخاص "من ذوى المعلومات الجنائية"، قاموا بإستيقاف المجنى عليه واستدرجوه بحجة توصيلهم لمكان ما، وعقب توصيلهم قاموا بإشهار أسلحة نارية بوجهة لسرقة دراجته النارية "التوك توك"، وعند مقاومته لهم قاموا بإطلاق أعيرة نارية أدت لإصابته بالرأس والرقبة، وانتهت بوفاته.



وعقب تقنين الإجراءات، بقيادة المقدم أمير الكومى، تم تحديد أماكنهم، و تمكن النقباء "محمد معتز ومحمود الحديدي ومحمد عطا"، معاونى مباحث المركز من ضبطهم، وبحوزتهم (سلاح ناري فرد خرطوش وكميه كبيره من الهيروين المخدر).

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وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب تلك الواقعة، لسرقه الدراجة النارية التوك توك، وتم ضبط السلاح المستخدم بالواقعة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابه العامه التحقيقات.