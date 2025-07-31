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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

قوات الحماية المدنية تنقذ سيدة من داخل مصعد بمول في العبور

إنقاذ سيدة من داخل مصعد
إنقاذ سيدة من داخل مصعد
إبراهيم الهواري

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من إنقاذ سيدة احتجزت داخل مصعد، بدائرة قسم أول العبور، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء أشرف جاب الله مدير امن القليوبية ، إخطارا من اللواء هيثم شحاته مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ باحتجاز سيدة داخل مصعد بالحى الأول، محلية 5 بجوار سنتر الشام، دائرة قسم أول العبور.

وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية، وبالمعاينة والفحص تبين احتجاز سيدة تدعى "شيماء س ا"، 35 سنة، مقيمة العبور الجديدة، داخل مصعد مول بالطابق الثالث، والمول مكون من بدروم و3 طوابق علوية، وبفضل جهود رجال قوات الحماية المدنية تم استخراج السيدة المحتجزة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

القليوبية بنها محافظ القليوبية

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