مصرع فكهانى في مشاجرة بقرية الرملة ببنها

لقى فكهانى مصرعه في مشاجرة مع آخر بقرية الرملة المتابعة لمدينة بنها وتم نقله إلى مستشفى كفر شكر التخصصى ولفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



تلقت مديرية أمن القليوبية اخطارا من مركز شرطة كفر شكر يفيد مصرع محمود . س . ع 33 سنة فور وصوله إلى مستشفى كفر شكر التخصصى إدعاء مشاجرة مع شخص آخر.



وانتقلت قوة أمنية وتبين من المعاينة والتحريات الأولية نشوب مشاجرة بين المجنى عليه وشخص آخر هارب سدد له طعنات نافذة فى الصدر وأسفل البطن بقرية الرملة بمدينة بنها نقل على إثرها إلى مستشفى كفر شكر التخصصى ولقى مصرعه أثناء محاولات إنقاذه داخل المستشفى وتم إخطار الأجهزة الأمنية بالواقعة لاتخاذ اللازم.