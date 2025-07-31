أخبار محافظة القليوبية | المؤبد لـ 3 عاملين وغرامة 200 ألف جنيه بتهمة الإتجار بالمواد المخدرة.. وكشف غموض العثور على جثة شخص فى ترعة الإسماعيلية.. وإصابة 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة على الطريق

شهدت محافظة القليوبية العديد من الأحداث والفعاليات المختلفة على مدار الـ 24 ساعة الماضية ، شملت قطاعات المحافظة المختلفة على كافة المستويات.. كان أبرزها :

المؤبد لـ3 عاملين وغرامة 200 ألف جنيه بتهمة الإتجار بالمواد المخدرة بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المؤبد لـ 3 عاملين، وتغريم كلا منهما مبلغ مالى قدره 200 ألف جنيه، بتهمة الإتجار في "الهيروين والحشيش" وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة الـقليوبية.



صدر الحكم برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسني الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.

وقد إحالت النيابة العامة المتهمين: "أحمد ا أ ع" السن ٢٠ سنة - عامل مقيم الكابلات - ثان شبرا الخيمة - القليوبية، و "نبيل ي ف ط" السن - ٢٤ سنة - عامل مقيم: الكابلات - ثان شبرا الخيمة - القليوبية، و "يوسف خ ع ع" السن: ٢١ سنة - عامل - مقيم : الكابلات - ثان شبرا الخيمة - القليوبية، في الجناية رقم ٤١٣٣ لسنة ٢٠٢٥ ثان شبرا الخيمة، و المقيدة برقم ۷۷۱ لسنة ٢٠٢٥ كلى جنوب بنها، لأنهم في يوم ٢٠٢٥/٢/١١ بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، أحرزوا جوهراً مخدراً (هيروين، حشيش)، وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وأشار أمر الإحالة أنهم حازوا بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن (۲ فرد خرطوش).

وأضاف أمر الإحالة أنهم حازوا ذخيرة (٢ طلقة) مما تستخدم على السلاح الناري موضوع الإتهام السابق دون أن يكون مرخصاً لهما بحيازته أو إحرازه.

كشف غموض العثور على جثة شخص فى ترعة الإسماعيلية بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من كشف غموض العثور على جثة لشخص ملقاة فى ترعة الإسماعيلية بمنطقة معدية عثمان بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

تم نقل الجثة لمستشفى ناصر التخصصى.

تلقى اللواء محمد السيد، مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إخطاراً من المقدم مصطفى دياب، رئيس مباحث قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة شخص يدعى "عصام. ع"، 45 سنة، فى ترعة الإسماعيلية عند معدية عثمان بدائرة القسم، وتم نقل الجثة لمستشفى ناصر التخصصى.

وعلى الفور انتقل المقدم مصطفى دياب ومعاونوه لمكان الواقعة، وبالفحص، تبين عدم وجود أى شبهة جنائية وأن الوفاة طبيعية، وقد حدثت لعدم إجادته السباحة فلقى مصرعه، وتم التعرف على الجثة من قبل شقيق المتوفى، وبمواجهته لم يتهم أحدا.

تحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق، والتي أمرت بتسليم الجثة لأهله ودفنه.

إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة في ترعة بالقليوبية

أصيب 5 أشخاص فى انقلاب سيارة سوزوكى فى ترعة بالطريق الزراعى، عقب اصطدام ثلاث سيارات أخرى بدائرة مركز بنها.

وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية وأجهزة الامن لمكان البلاغ وتم انتشال السيارة ونقل المصابين الى مستشفى التأمين ببنها وقها التخصصى وتجنيب السيارات وفتح الطريق امام السيارات وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطاراً بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعي ببنها، وانتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين أربع سيارات تحمل ارقام ٣٦٧٥ ق ف س " سوزوكى " فر سائقها هاربا من مكان الحادث وسيارة نقل ثقيل تحمل لوحات ١٤٥٣ ع ع ج بمقطورة رقم ٥٩٨١ ع ف ق وسيارة سوزوكي رقم ٦٩١ ق ب أ قيادة " عفت س س ٥٥سنه وسيارة نصف نقل رقم ٦٣٨٥ ل س قيادة " عبد الرحمن س م " ٤٥سنه محملة بكراتين.

كما تبين أثناء سير السيارة الأولي عكس اتجاه بالطريق القادم من القاهرة اتجاة بنها قامت بالجنوح بنهر الطريق ناحية السيارة الثانيه مما تسبب بانقلاب السيارة الاولي بترعة علي جانب الطريق وكذا اصطدام السيارة الثانيه بالسيارة الثالثه والرابعة وسقوط حمولة السيارة الرابعة.

وتم انتشال السيارة الأولي " السوزوكي" من الترعه وكذا تجنيب جميع السيارات على جانب الطريق وتجنيب حموله السيارة الرابعه " الكراتين".

وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص كانوا مستقلين السيارة الثالثه وتم نقل ثلاثة أشخاص مستشفي التأمين ببنها و٢ مصاب مستشفى قها التخصصي، ونجحت الإدارة العامة لمرور القليوبية فى سحب كافه الكثافات المروريه والطريق في سيوله تامه وتحرير محضر بالحادث وتولت النيابة التحقيق.

محافظ القليوبية: دفع عجلة العمل برصف طريق الخانكة السلام

تابع المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، أعمال رصف وتطوير طريق الخانكة - السلام، مشددًا على ضرورة الدقة في التنفيذ والالتزام بالمقاييس الفنية المحددة، لدفع عجلة العمل وتسليم الطريق في أقرب وقت ممكن نظرًا لأهميته وحيويته.

يعد طريق الخانكة-السلام محورًا مروريًا حيويًا يخدم عددًا كبيرًا من المواطنين، ويربط بين مناطق حيوية، مما يجعل سرعة إنجازه وجودته أمرًا بالغ الأهمية لتسهيل حركة المرور وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة.

وتم بالفعل إنجاز جزء كبير من الأعمال التحضيرية، حيث جرى عمل طبقة رابطة بطول 450 مترًا وبعرض 4 أمتار، وذلك من إجمالي طول الطريق الذي يبلغ 1650 مترًا. وتأتي هذه الخطوة استعدادًا لأعمال تركيب حواجز النيوجيرسي على طول الطريق.

وبالإضافة إلى أعمال الرصف، يشمل المشروع تطوير الجزيرة الوسطى بطريق السلام-الخانكة، والتي يبلغ طولها 1650 مترًا وعرضها 4 أمتار، مما سيساهم في تحسين المظهر الجمالي للطريق ورفع كفاءته المرورية.

وأكد محافظ القليوبية أن المحافظة تحرص على تنفيذ المشروعات التنموية في مواعيدها المحددة بأعلى معايير الجودة لصالح المواطنين مما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة.