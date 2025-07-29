أخبار محافظة القليوبية | طلاب الصين في ضيافة جامعة بنها.. والجيزاوى يتفقد عددا من المنشآت الجديدة بكفر سعد.. وندب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق ورشة في العبور

شهدت محافظة القليوبية العديد من الأحداث والفعاليات المختلفة على مدار الـ 24 ساعة الماضية ، شملت قطاعات المحافظة المختلفة على كافة المستويات.. كان أبرزها :

طلاب الصين في ضيافة جامعة بنها.. تجربة تعليمية وثقافية

ختُتمت فعاليات زيارة طلاب المدرسة الصيفية بجامعة وسط الصين الزراعية، لجامعة بنها، بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد الفتاح منجد، مدير مكتب العلاقات الدولية بالجامعة.



وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي، أن تجربة المدارس الصيفية تُعد من المبادرات المهمة التي تدعم التعاون الدولي بين جامعة بنها والجامعات الأجنبية، وتسهم في تعزيز التبادل الثقافي والعلمي، مما ينعكس بشكل إيجابي على تنمية مهارات وخبرات الطلاب.

من جهتها، أوضحت الدكتورة جيهان عبد الهادي، أن جامعة بنها حرصت على تنظيم برنامج متكامل للطلاب الصينيين، تضمن العديد من الفعاليات الثقافية والزيارات الميدانية، بهدف تعريفهم بالهوية المصرية وعادات وتقاليد الشعب المصري، مؤكدة تطلع الجامعة إلى مزيد من التعاون المشترك مع الجامعات الصينية في مختلف المجالات.

وخلال الحفل الختامي، قدّم طلاب المدرسة الصيفية عرضًا مرئيًا عن تجربتهم التعليمية بجامعة بنها، تضمن زياراتهم إلى المكتبة المركزية، ومركز المحاكاة، وكلية الزراعة بمشتهر.

وأعربوا عن سعادتهم بما اكتسبوه من مهارات علمية وثقافية، وما لمسوه من روح التعاون والتبادل المعرفي مع طلاب جامعة بنها.

السجن المؤبد لعاملتين وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المؤبد لعاملتين، وتغريم كل منهما مبلغ مالى قدره 100 ألف جنيه، لاتهامهما بالاتجار في الترامادول المخدر وحيازة سلاح أبيض "مطواة" دون ترخيص، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة الـقليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسني الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.

أحالت النيابة العامة المتهمتان:- "مني م س ع" السن: ٢٦ - عاملة - مقيمة بشتيل - إمبابة - الجيزة، و "خلود م ع ف" السن : ۲۰ - عاملة - مقيم سوق العصر - أبو الغيط - القناطر الخيرية القليوبية، في الجناية رقم ٣٥٥٣ لسنة ۲۰۲٥ قسم ثان شبرا الخيمة والمقيدة برقم ٤٠٣ لسنة ٢٠٢٥ كلى جنوب بنها، لأنهن في يوم ٢/٧ / ٢٠٢٤ بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة الـقليوبية، حازتا جوهراً مخدراً (ترامادول)، وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وأضاف أمر الإحالة أنهم حازتا بغير ترخيص سلاحاً أبيض “مطواة”.

رئيس جامعة بنها يتفقد عدداً من المنشآت الجديدة بكفر سعد

أجري الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، جولة تفقدية موسعة لعدد من المنشآت الجديدة، واطلع علي نسبة الإنجاز في هذه المشروعات

رافقه خلالها الدكتورة جيهان عبد الهادى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، والدكتور محمد سعيد المستشار الهندسي لرئيس الجامعة، ، ومهندسي الإدارة الهندسية بالجامعة.

وخلال الجولة تفقد رئيس الجامعة بدء أعمال إنشاء مبنى المدرجات الجديد بكفر سعد والذي يهدف إلى رفع الطاقة الاستيعابية للجامعة، بما يتناسب مع أعداد الطلاب المتزايدة، ويضم المشروع 50 مدرجًا، يسع كل مدرج منها 200 طالب، لتصل الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمدرجات إلى 10,000 طالب، وقد تم تصميم المشروع لخدمة أكثر من 50 ألف طالب من مختلف كليات الجامعة.

كما تفقد " الجيزاوي " أعمال إنشاء حمام السباحة بكلية التربية الرياضية ونسبة الانجاز فى المشروع ومبنى متعدد الخدمات الرياضية بأرض كلية التربية الرياضية، والذي يهدف إلى تطوير البنية التحتية الرياضية، وتعزيز الخدمات المقدمة للطلاب والمجتمع المدني بمحافظة القليوبية، وتصل تكلفة المشروع إلى 180 مليون جنيه بنظام حق الانتفاع .

ندب المعمل الجنائى لبيان سبب حريق ورشة فى العبور

أمرت جهات التحقيق بالعبور بمحافظة القليوبية، انتداب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق نشب بورشة بجوار أحد المصانع بدائرة قسم أول العبور، كما أمرت بإعداد تقرير فني حول ملابساته، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت قد تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية، من السيطرة على حريق نشب بورشة بجوار أحد المصانع بدائرة قسم أول العبور، دون وقوع أية إصابات أو خسائر في الأرواح، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء أشرف جاب الله مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء هيثم شحاتة، مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد تلقى غرفة العمليات بلاغا بنشوب حريق داخل ورشة صيانة أحد المصانع بطريق بلبيس الصحراوي، دائرة قسم أول العبور.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية وتم الدفع بسيارتي إطفاء و2 خزان استراتيجي، بالإضافة إلى سيارة إسعاف، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية، تمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، كما تم تنفيذ عمليات التبريد لمنع تجدد الاشتعال.