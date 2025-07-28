أخبار محافظة القليوبية | جهود أمنية لضبط المتهمين بقـ.تل سائق بعد استدراجه.. والإعدام شنقا لجزار وكهربائى لاتهامهم بقـ.ـتل شاب.. وإنقاذ سيدة من نزيف حاد بسبب انفجار حمل خارج الرحم بمستشفى الخان

شهدت محافظة القليوبية العديد من الأحداث والفعاليات المختلفة على مدار الـ 24 ساعة الماضية ، شملت قطاعات المحافظة المختلفة على كافة المستويات.. كان أبرزها :

جهود أمنية لضبط المتهمين بقـ.تل سائق توكتوك بعد استدراجه بالخانكة

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من جهودها للقبض على المتهمين بقتل سائق توك توك يُدعى "مايكل أ"، ومقيم بمنطقة أبو زعبل التابعة لمركز الخانكة، وذلك في ظروف غامضة أثناء عمله.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من مركز شرطة الخانكة، يفيد ورود بلاغ بالعثور علي جثة شاب مقيم بمنطقة أبو زعبل التابعة لمركز الخانكة، وذلك في ظروف غامضة أثناء عمله.

وأشارت التحريات الأولية، إلى أن المجني عليه خرج كعادته للبحث عن لقمة العيش، وتعرض للاستدراج من قبل مجهولين طلبوا منه توصيلهم، ثم غدروا به وطعنوه وسرقوا التوكتوك الذي كان يعمل عليه، مما أدى إلى وفاته في الحال.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما تولت جهات التحقيق المختصة مباشرة التحقيقات، والتي أمرت بالتصريح بدفن الجثمان عقب ورود تقرير الصفة التشريحية وتحريات المباحث الجنائية.

أفقده البصر بإحدى عينيه.. المشدد لعامل تعدى على شخص في القليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الثالثة، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، لعامل، في اتهامه بالتعدي بالضرب بسلاح أبيض "مطواه" على شخص، وإحداث عاهة مستديمة له، وحيازته سلاحا أبيض دون مسوغ قانوني، وذلك بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم، برئاسة المستشار أمير فايز حنا، وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسي، ومحمد سيد عبد العال وأحمد رأفت الملكي وأمين أحمد عبد الحافظ، وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش.

وقد إحالت النيابة العامة المتهم "عبد الله ع ح ا" 36 سنة- عامل- مقيم عزبة رستم داشرة قسم ثان شبرا الخيمة، في الجناية 22626 لسنة 2024 ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 4778 لسنة 2024 كلي جنوب بنها؛ لأنه في يوم 14-8-2024 بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، ضرب- ومعه شخص آخر مجهول- المجني عليه “سعود حسين عبد المعبود حسن”، من غير سبق إصرار أو ترصد، بأن تعدى عليه مستخدما سلاحا أبيضا "مطواة"، في صدره، والجبهة، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق، والتي تخلف لديه من جرائها “عاهة مستديمة يستحيل برؤها”، وهي “فقد الإبصار النافع بالعين اليمنى” تقدر نسبتها بـ 35%.

الإعدام شنقا لجزار وكهربائى .. والمشدد 27 عاما لآخرين لاتهامهم بقـ.ـتل شاب بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها ، الدائرة 4، بالإعدام شنقاً لجزار وكهربائي، وذلك بعد ورود رأى فضيلة مفتي الجمهورية بالموافقة في إبداء الرأى الشرعي في إعدامهم، كما قضت بالسجن المشدد لمدة 15 عام للمتهم الثالث والخامس والسادس، وأيضا السجن المشدد لمدة 10 سنوات للمتهم الرابع، والحبس مع الشغل لمدة عامين للمتهمي الثامن والتاسع، لاتهامهم بقتل شاب بطلق نارى أسفل الطريق الدائرى، وسرقته بالإكراه، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة الـقليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسنى الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.

وقد أحالت النيابة العامة المتهمين: "مصطفي.س.م.م" ۲۳- سنة - جزار - مقيم الشارع العمومي بجوار مسجد السنية - مسطرد شبرا الخيمة، و"أحمد.ر.ا.س"رضا أحمد سيد - ١٨ سنة - كهربائي - مقيم الشارع العمومي بجوار مسجد السنية - مسطرد شبر الخيمة، و"خالد.ع.م.ع" ٢٢ سنة - مقيم : شارع الزهة القطاوي - قسم ثان شرا الخيمة محافظة القليوبية، و"محمود.ع.ج" - ١٦ سنة - سائق - مقيم شارع يحي شريف - بهتيم - قسم ثان شبرا الخيمة، و"يوسف.ا.ع.م" - ١٨ سنة - لحام - مقيم شارع أبو العلا كساب - قسم ثان شبا الخيمة، و"اسلام.ع.م.م" ۲۳ سنة - نجار - مقيم : عزبة عبد الكريم نصر الشعراوي - قسم ثان شبرا الخيمة محافظة القليوبية، و"خالد.ع.م" - ١٩ سنة - ميكانيكي - الشارع العمومي - مسطرد قسم ثان شبرا الخيمة، و"طارق.ع.ط.م" مقيم شبرا الخيمة، و"محمد.إ.إ" ٢٥ سنة - مراكبي - مقيم شارع الجامع القديم، في القضية رقم ٣٢٥٢١ لسنة ۲۰۲٤ قسم ثان شبرا الخيمة، و المقيدة برقم ١٣٦١٠ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها، لأنهم في ليلة ٢١ / ٨ / ٢٠٢٤، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة محافظة القليوبية، المتهمون من الأول حتي السابع حال كون المتهم الثالث طفلاً جاوز من العمر ستة عشر عاماً ولم يجاوز ثمانية عشر عاماً قتلوا المجني عليه خالد مجدي شافعي مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك الغرض سلاحيين ناريين عدد ۲ فرد خرطوش وأسلحة بيضاء (مطاوي) وما أن ظفروا به فحاصروه وتعدوا عليه بالضرب وأطلق المتهم الثاني صوبه عدة أعيرة نارية استقر أحدهم في صدره قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وكان الغرض من إرتكاب تلك الجناية التأهب لارتكاب جنحة وهي أن المتهمين من الأول للسابع في ذات الزمان والمكان سالفي البيان سرقوا المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه سالف الذكر حال كونهم حاملين سلاحين ناريين وأسلحة بيضاء عدد ٣ مطاوي بالطريق العام.

إنقاذ سيدة من نزيف حاد بسبب انفجار حمل خارج الرحم بمستشفى الخانكة التخصصي

نجح فريق طبي بمستشفى الخانكة التخصصي بمحافظة القليوبية في إجراء جراحة عاجلة لإنقاذ حياة سيدة في العقد الثالث من عمرها، وصلت إلى المستشفى، وهي في حالة فقدان وعي تام نتيجة نزيف داخلي حاد ناجم عن انفجار حمل خارج الرحم داخل البطن، وهي من الحالات الطارئة التي تستلزم تدخلًا فوريًا لإنقاذ الحياة.

وفور وصول الحالة إلى قسم النساء والتوليد، جرى التعامل مع الحالة بسرعة ودقة وفق بروتوكولات الطوارئ، حيث تم تعويض المريضة بالسوائل الوريدية بشكل عاجل، وتجهيز وحدات الدم والبلازما اللازمة، وإدخالها فورًا إلى غرفة العمليات لإجراء التدخل الجراحي العاجل، واستقرت حالة المريضة وغادرت المستشفى في حالة تحسن ملحوظ، وسط فرحة ذويها وامتنانهم لما بُذل من جهود لإنقاذ حياتها، برئاسة الدكتورة نورهان رشدي (استشاري أول ورئيس قسم النساء والتوليد.

وقال الدكتور سيد سليمان، مدير عام مستشفى الخانكة التخصصي، أن المستشفى تقدّم خدمات طبية متكاملة تشمل جميع التخصصات، وتعمل العيادات الخارجية يوميًا من الثامنة صباحًا حتى الثامنة مساءً، بينما تمتد ساعات العمل في التخصصات الأساسية حتى الواحدة بعد منتصف الليل، بما في ذلك أيام الأعياد والعطلات الرسمية.