جهود أمنية لضبط المتهمين بقـ.تل سائق توكتوك بعد استدراجه بالخانكة

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من جهودها للقبض على المتهمين بقتل سائق توك توك يُدعى "مايكل أ"، ومقيم بمنطقة أبو زعبل التابعة لمركز الخانكة، وذلك في ظروف غامضة أثناء عمله.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من مركز شرطة الخانكة، يفيد ورود بلاغ بالعثور علي جثة شاب مقيم بمنطقة أبو زعبل التابعة لمركز الخانكة، وذلك في ظروف غامضة أثناء عمله.



وأشارت التحريات الأولية، إلى أن المجني عليه خرج كعادته للبحث عن لقمة العيش، وتعرض للاستدراج من قبل مجهولين طلبوا منه توصيلهم، ثم غدروا به وطعنوه وسرقوا التوكتوك الذي كان يعمل عليه، مما أدى إلى وفاته في الحال.



وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما تولت جهات التحقيق المختصة مباشرة التحقيقات، والتي أمرت بالتصريح بدفن الجثمان عقب ورود تقرير الصفة التشريحية وتحريات المباحث الجنائية.