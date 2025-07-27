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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الإعدام شنقا لجزار وكهربائى .. والمشدد 27 عاما لآخرين لاتهامهم بقـ.ـتل شاب بالقليوبية

محكمة
محكمة
إبراهيم الهواري

قضت محكمة جنايات بنها ، الدائرة 4، بالإعدام شنقاً لجزار وكهربائي، وذلك بعد ورود رأى فضيلة مفتي الجمهورية بالموافقة في إبداء الرأى الشرعي في إعدامهم، كما قضت بالسجن المشدد لمدة 15 عام للمتهم الثالث والخامس والسادس، وأيضا السجن المشدد لمدة 10 سنوات للمتهم الرابع، والحبس مع الشغل لمدة عامين للمتهمي الثامن والتاسع، لاتهامهم بقتل شاب بطلق نارى أسفل الطريق الدائرى، وسرقته بالإكراه، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة الـقليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسنى الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.
وقد أحالت النيابة العامة المتهمين: "مصطفي.س.م.م" ۲۳- سنة - جزار - مقيم الشارع العمومي بجوار مسجد السنية - مسطرد شبرا الخيمة، و"أحمد.ر.ا.س"رضا أحمد سيد - ١٨ سنة - كهربائي - مقيم الشارع العمومي بجوار مسجد السنية - مسطرد شبر الخيمة، و"خالد.ع.م.ع" ٢٢ سنة - مقيم : شارع الزهة القطاوي - قسم ثان شرا الخيمة محافظة القليوبية، و"محمود.ع.ج" - ١٦ سنة - سائق - مقيم شارع يحي شريف - بهتيم - قسم ثان شبرا الخيمة، و"يوسف.ا.ع.م" - ١٨ سنة - لحام - مقيم شارع أبو العلا كساب - قسم ثان شبا الخيمة، و"اسلام.ع.م.م" ۲۳ سنة - نجار - مقيم : عزبة عبد الكريم نصر الشعراوي - قسم ثان شبرا الخيمة محافظة القليوبية، و"خالد.ع.م" - ١٩ سنة - ميكانيكي - الشارع العمومي - مسطرد قسم ثان شبرا الخيمة، و"طارق.ع.ط.م" مقيم شبرا الخيمة، و"محمد.إ.إ" ٢٥ سنة - مراكبي - مقيم شارع الجامع القديم، في القضية رقم ٣٢٥٢١ لسنة ۲۰۲٤ قسم ثان شبرا الخيمة، و المقيدة برقم ١٣٦١٠ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها، لأنهم في ليلة ٢١ / ٨ / ٢٠٢٤، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة محافظة القليوبية، المتهمون من الأول حتي السابع حال كون المتهم الثالث طفلاً جاوز من العمر ستة عشر عاماً ولم يجاوز ثمانية عشر عاماً قتلوا المجني عليه خالد مجدي شافعي مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك الغرض سلاحيين ناريين عدد ۲ فرد خرطوش وأسلحة بيضاء (مطاوي) وما أن ظفروا به فحاصروه وتعدوا عليه بالضرب وأطلق المتهم الثاني صوبه عدة أعيرة نارية استقر أحدهم في صدره قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وكان الغرض من إرتكاب تلك الجناية التأهب لارتكاب جنحة وهي أن المتهمين من الأول للسابع في ذات الزمان والمكان سالفي البيان سرقوا المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه سالف الذكر حال كونهم حاملين سلاحين ناريين وأسلحة بيضاء عدد ٣ مطاوي بالطريق العام.

واستطرد أمر الإحالة أن المتهم الأول والثاني حازا بغير ترخيص سلاحين ناريين عدد ۲ فرد خرطوش و ذخائر "عدد ٣ طلقات"، مما تستخدم في السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً له بحيازته او إحرازه.

وذكر أمر الإحالة ان المتهمين من الثالث للسابع حازوا بواسطة المتهمين الأول والثاني بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششحن"فرد خرطوش"، كما حاز و بواسطة المتهم الأول والثاني ذخائر عدد (٣ طلقات)، مما تستخدم في السلاح الناري موضوع الإتهام السابق دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه.

وأوضح أمر الإحالة أنهم احرزوا بغير ترخيص أسلحة بيضاء (عدد ٣ مطاوي).

وتابع أمر الإحالة أن المتهم الثامن أخفي منقولات متحصلة من جريمة سرقة المنقولات المملوكة للمجني عليه المذكور مع علمه بسرقتها على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة ان المتهم التاسع سرق الهاتف النقال المبين وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوك للمجني عليه المذكور على النحو المبين بالتحقيقات.
 

القليوبية بنها محافظة القليوبية

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