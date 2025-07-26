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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إحالة أوراق المتهم باستدراج شخص وقتله للمفتى بالقليوبية

محكمة
محكمة
إبراهيم الهواري

قررت الدائرة الثانية جنايات مستأنف، بمحكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار سعيد شعبان أبو دنيا، وعضوية المستشارين حامد عبد الحميد الجمال، وأحمد أسامة دبوس، ومحمد عيد عليوة، وأمانة سر نادر السقا، بإحالة بائع خضار لاتهامه باستدراج سائق تروسيكل بحجة إحضار بعض المتطلبات وسدد عدة طعنات له وسرقة مركبة التروسيكل بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفه، وحددت جلسة اليوم الثاني من دور شهر سبتمبر المقبل 2025، للنطق بالحكم.
 

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 11578 لسنة 2023 جنايات شبين القناطر، والمقيدة برقم 3455 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أن المتهم "أدهم ب س"، 19 سنة، بائع خضار، مقيم عزبة أبو خضرة مركز شرطة شبين القناطر، قتل المجنى عليه أحمد السيد محمد حسانين الرفاعي عمداً، بأن استدرجه حيلة بالمركبة قيادة المجني عليه بزعم توصيله لوجهته وحال استقلاله رفقته وما أن وصل به لمكان قصي حتي طلب منه التوقف والتخلي عن الدراجة الآلية خاصته، إلا أن المجني عليه رفض وأبي فأشهر في مواجهته سلاح أبيض وعاجله بعدة طعنات بأماكن متفرقة بجسده، فأحدث به إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياته.


وتابع أمر الإحالة، أنه اقترنت بجناية القتل جنايتين الأولى تقدمتها والثانية تلتها هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر خطف بالتحايل المجني عليه سالف الذكر، بأن استقل رفقته دراجته الآلية بزعم توصيله لوجهته لإحضار بعض المتطلبات متوجهاً به إلى مكان قصي فباعد بينه وبين ذويه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 
    

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم سرق الدراجة الآلية "تروسيكل" المبين وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوك للمجني عليه أحمد السيد محمد حسانين الرفاعي وكان ذلك بالطريق العام حال حمله سلاح أبيض ظاهر، بأنه وعلى إثر ارتكابه الجريمتين المار بيانهما وما أن ظفر بالمجني عليه حتى أشهر في وجهه السكين إحرازه وانهال عليه ضرباً، وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته الاستيلاء على المسروقات، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وأحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض بغير مسوغ قانونى.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

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