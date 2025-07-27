أفقده البصر بإحدى عينيه.. المشدد لعامل تعدى على شخص في القليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الثالثة، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، لعامل، في اتهامه بالتعدي بالضرب بسلاح أبيض "مطواه" على شخص، وإحداث عاهة مستديمة له، وحيازته سلاحا أبيض دون مسوغ قانوني، وذلك بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم، برئاسة المستشار أمير فايز حنا، وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسي، ومحمد سيد عبد العال وأحمد رأفت الملكي وأمين أحمد عبد الحافظ، وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش.

وقد إحالت النيابة العامة المتهم "عبد الله ع ح ا" 36 سنة- عامل- مقيم عزبة رستم داشرة قسم ثان شبرا الخيمة، في الجناية 22626 لسنة 2024 ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 4778 لسنة 2024 كلي جنوب بنها؛ لأنه في يوم 14-8-2024 بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، ضرب- ومعه شخص آخر مجهول- المجني عليه “سعود حسين عبد المعبود حسن”، من غير سبق إصرار أو ترصد، بأن تعدى عليه مستخدما سلاحا أبيضا "مطواة"، في صدره، والجبهة، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق، والتي تخلف لديه من جرائها “عاهة مستديمة يستحيل برؤها”، وهي “فقد الإبصار النافع بالعين اليمنى” تقدر نسبتها بـ 35%.