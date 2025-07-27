قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
معارضة رجل الأعمال على حبسه في اتهامه بالنصب على أفشة
أحيلت للتحقيق في الجامعة.. سعاد صالح تثير الجدل من جديد والمؤسسات الدينية ترد عليها
إسقاط جوي عاجل ومساعدات طارئة.. الإمارات تواصل دعم غزة بلا توقف
إسرائيل تهاجم السفينة «حنظلة» في المياه الدولية لمنع كسر حصار غزة
اليوم .. قرعة بطولة الدوري الجديد في مشروع الهدف
تعرف على مواقيت الصلاة في أسوان .. اليوم
المرصد الأورومتوسطي: الإنزالات الجوية مُهينة ولا تعالج حالة التجويع
بيراميدز يحتفل بالفوز على «قاسم باشا» بحفل عشاء خاص في إسطنبول | شاهد
إعلامي يحسم مصير أحمد نبيل كوكا مع الأهلي
متحدث التعليم: تصحيح الامتحانات هذا العام تمت بأعلى قدر من الدقة | تفاصيل
سنلتقي مُجددًا.. كلمات وداع من «وسام أبوعلي» لجمهور الأهلي: جه الوقت لكتابة الرسالة الصعبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار محافظة القليوبية | مصرع ممرضة بسقوطها من الطابق السادس.. وإحالة أوراق المتهم باستدراج شخص وقتله للمفتى

محكمة
محكمة
إبراهيم الهواري

شهدت محافظة القليوبية العديد من الأحداث والفعاليات المختلفة على مدار الـ 24 ساعة الماضية ، شملت قطاعات المحافظة المختلفة على كافة المستويات.. كان أبرزها :
مصرع ممرضة إثر سقوطها من الطابق السادس بكفر شكر
لقيت ممرضة مصرعها إثر سقوطها من شرفة شقتها بالطابق السادس بمدينة كفر شكر وتم نقل الجثة إلى المستشفى لتوقيع الكشف الطبى عليها.
تلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة كفر شكر بلاغًا من الأهالي يفيد بسقوط سيدة من الطابق السادس بأحد العقارات السكنية، وعلى الفور انتقل رجال الشرطة وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم العثور على جثة السيدة وقد فارقت الحياة في الحال نتيجة الارتطام الشديد.


وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى كفر شكر التخصصي، ووضعه تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان أسباب الوفاة بدقة.
وكشفت المعاينة الأولية أن المتوفية تعمل ممرضة كانت تعاني من مرض السكري ويُرجح أنها تعرضت لنوبة غيبوبة مفاجئة أثناء تواجدها في شرفة المنزل، مما أدى إلى اختلال توازنها وسقوطها من الأعلى.
السيطرة على تسريب غاز داخل عقار سكنى ببنها
سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية علي تسرب غاز داخل شقة سكنية كاد ان يؤدي لكارثة بدائرة قسم ثان بنها، فى محافظة القليوبية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
تلقت مديرية امن القليوبية إخطارا من مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية بورود بلاغ بانبعاث رائحة غاز من شقة بشارع المدينة المنورة بدائرة قسم ثان بنها فى القليوبية.
وانتقلت قوات الحماية المدنية بالقليوبية وتم الدفع بسيارة اطفاء، والمعاينة والفحص تبين تسرب غاز بشقة بالطابق الثالث في عقار مكون من خمس طوابق.
وتم التقابل مع فني الغاز وتم عمل اللازم وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
إحالة أوراق المتهم باستدراج شخص وقتله للمفتى بالقليوبية
قررت الدائرة الثانية جنايات مستأنف، بمحكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار سعيد شعبان أبو دنيا، وعضوية المستشارين حامد عبد الحميد الجمال، وأحمد أسامة دبوس، ومحمد عيد عليوة، وأمانة سر نادر السقا، بإحالة بائع خضار لاتهامه باستدراج سائق تروسيكل بحجة إحضار بعض المتطلبات وسدد عدة طعنات له وسرقة مركبة التروسيكل بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفه، وحددت جلسة اليوم الثاني من دور شهر سبتمبر المقبل 2025، للنطق بالحكم.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 11578 لسنة 2023 جنايات شبين القناطر، والمقيدة برقم 3455 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أن المتهم "أدهم ب س"، 19 سنة، بائع خضار، مقيم عزبة أبو خضرة مركز شرطة شبين القناطر، قتل المجنى عليه أحمد السيد محمد حسانين الرفاعي عمداً، بأن استدرجه حيلة بالمركبة قيادة المجني عليه بزعم توصيله لوجهته وحال استقلاله رفقته وما أن وصل به لمكان قصي حتي طلب منه التوقف والتخلي عن الدراجة الآلية خاصته، إلا أن المجني عليه رفض وأبي فأشهر في مواجهته سلاح أبيض وعاجله بعدة طعنات بأماكن متفرقة بجسده، فأحدث به إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياته.
وتابع أمر الإحالة، أنه اقترنت بجناية القتل جنايتين الأولى تقدمتها والثانية تلتها هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر خطف بالتحايل المجني عليه سالف الذكر، بأن استقل رفقته دراجته الآلية بزعم توصيله لوجهته لإحضار بعض المتطلبات متوجهاً به إلى مكان قصي فباعد بينه وبين ذويه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم سرق الدراجة الآلية "تروسيكل" المبين وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوك للمجني عليه أحمد السيد محمد حسانين الرفاعي وكان ذلك بالطريق العام حال حمله سلاح أبيض ظاهر، بأنه وعلى إثر ارتكابه الجريمتين المار بيانهما وما أن ظفر بالمجني عليه حتى أشهر في وجهه السكين إحرازه وانهال عليه ضرباً، وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته الاستيلاء على المسروقات، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وأحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض بغير مسوغ قانونى.
المشدد 15 سنة لسائق وشقيقه وابنه للاتجار بالمخدرات فى شبين القناطر
قررت الدائرة الثانية جنايات مستأنف، بمحكمة جنايات بنها ، برئاسة المستشار سعيد شعبان أبو دنيا، وعضوية المستشارين حامد عبد الحميد الجمال، وأحمد أسامة دبوس، ومحمد عيد عليوة، وأمانة سر نادر السقا، بقبول الاستئناف، وفي الموضوع برفضه وتأييد حكم السجن المشدد لمدة 15 سنة، لـ3 متهمين، لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة "الهيروين والحشيش والمفيثامفيتامين" بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 14206 لسنة 2023 جنح مركز شبين القناطر، والمقيدة برقم 2771 لسنة 2023 حصر كلى شمال بنها، أن المتهمين "أحمد س أ" 61 سنة، بالمعاش، وسائق توك توك، و"شقيقه "محمد س أ" 62 سنة، بالمعاش وصاحب مصنع تعبئة وتغليف، ونجل الأول "محمود أ س" 32 سنة، سائق، وجميعهم مقيمين الحزانية
مركز شبين القناطر، لأنهم في يوم 5 / 7 / 2023 بدائرة مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، أحرزوا وحازوا جوهرا مخدرا "هيروين" بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين أحرزوا وحازوا جوهرا مخدرا "الحشيش" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرزوا وحازوا جوهرا مخدرا "ميثامفيتامين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير الداخلية

ترقيات ونقل .. وزير الداخلية يعلن حركة تنقلات ضباط الشرطة

بالأسماء.. ننشر حركة تنقلات الشرطة 2025 بعد اعتمادها رسميًا

بالأسماء.. ننشر حركة تنقلات الشرطة 2025 بعد اعتمادها رسميًا

حركة تنقلات الشرطة 2025.. وزير الداخلية يعتمدها رسميًا

حركة تنقلات الشرطة 2025.. وزير الداخلية يعتمدها رسميًا بالأسماء

بالأسماء.. جدول كامل لحركة تنقلات الداخلية لعام 2025

حركة تنقلات الداخلية 2025 .. قائمة كاملة بالأسماء والمناصب الجديدة

5 جيجا مجانًا.. كود تعويض فودافون بسبب خلل الشبكة الأخير

5 جيجا مجانًا.. كود تعويض فودافون بسبب خلل الشبكة الأخير

اللواء محمود توفيق

تصعيد وترقية.. ننشر أسماء قيادات مباحث أمن الجيزة

مفاجأة في حركة تنقلات الداخلية 2025.. أبو عمرة رئيسا للمجلس الأعلى للشرطة وغانم مديرا لمباحث الوزارة

مفاجأة في حركة تنقلات الداخلية 2025.. أبو عمرة رئيسا للمجلس الأعلى للشرطة وغانم مديرا لمباحث الوزارة

الثانوية الأزهرية

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2025.. سريع ومباشر يظهر المجموع في الحال

ترشيحاتنا

الصحفيين

نقده مشروع | حريات الصحفيين تدعم طارق الشناوي بعد بيان الموسيقيين

محطة بحوث سخا

البحوث الزراعية: خطة شاملة للتوسع في انتاج تقاوي الخضر

زاهي حواس

زاهي حواس يختتم محاضراته في الولايات المتحدة الأمريكية ويتجه إلى كندا

بالصور

فستان صيفي .. ناهد السباعي تثير الجدل بظهورها الأخير

ناهد السباعي
ناهد السباعي
ناهد السباعي

بيعملوا الذهب من الزئبق .. طريقة جديدة لصناعة المعدن النفيس تثير ضجة في العالم

الذهب
الذهب
الذهب

لو المفتاح اتكسر جوا الباب.. ازاى تخرجه بدون نجار

مفتاح مكسور داخل الباب
مفتاح مكسور داخل الباب
مفتاح مكسور داخل الباب

انهيار منزل 3 طوابق بأسيوط .. والبحث عن السكان تحت الأنقاض

انهيار منزل 3 طوابق بأسيوط
انهيار منزل 3 طوابق بأسيوط
انهيار منزل 3 طوابق بأسيوط

فيديو

شيخ ازهري يهاجم سوزي الأردنية

لازم نمنع سوزي الأردنية من الظهور | أزهري يهاجم التيكتوكرز

كواليس أغنية soura

مصري يعود بأغنيته الجديدة Soura بمشاركة جوزيلفيو وإيلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: أيها المزايدون على مصر .. عار عليكم

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 23 يوليو..الثورة التنويرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماكرون يغرد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: محمية "الفاية" وخريطة التراث الإنساني

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

المزيد