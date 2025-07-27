أخبار محافظة القليوبية | مصرع ممرضة بسقوطها من الطابق السادس.. وإحالة أوراق المتهم باستدراج شخص وقتله للمفتى

شهدت محافظة القليوبية العديد من الأحداث والفعاليات المختلفة على مدار الـ 24 ساعة الماضية ، شملت قطاعات المحافظة المختلفة على كافة المستويات.. كان أبرزها :

مصرع ممرضة إثر سقوطها من الطابق السادس بكفر شكر

لقيت ممرضة مصرعها إثر سقوطها من شرفة شقتها بالطابق السادس بمدينة كفر شكر وتم نقل الجثة إلى المستشفى لتوقيع الكشف الطبى عليها.

تلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة كفر شكر بلاغًا من الأهالي يفيد بسقوط سيدة من الطابق السادس بأحد العقارات السكنية، وعلى الفور انتقل رجال الشرطة وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم العثور على جثة السيدة وقد فارقت الحياة في الحال نتيجة الارتطام الشديد.



وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى كفر شكر التخصصي، ووضعه تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان أسباب الوفاة بدقة.

وكشفت المعاينة الأولية أن المتوفية تعمل ممرضة كانت تعاني من مرض السكري ويُرجح أنها تعرضت لنوبة غيبوبة مفاجئة أثناء تواجدها في شرفة المنزل، مما أدى إلى اختلال توازنها وسقوطها من الأعلى.

السيطرة على تسريب غاز داخل عقار سكنى ببنها

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية علي تسرب غاز داخل شقة سكنية كاد ان يؤدي لكارثة بدائرة قسم ثان بنها، فى محافظة القليوبية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت مديرية امن القليوبية إخطارا من مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية بورود بلاغ بانبعاث رائحة غاز من شقة بشارع المدينة المنورة بدائرة قسم ثان بنها فى القليوبية.

وانتقلت قوات الحماية المدنية بالقليوبية وتم الدفع بسيارة اطفاء، والمعاينة والفحص تبين تسرب غاز بشقة بالطابق الثالث في عقار مكون من خمس طوابق.

وتم التقابل مع فني الغاز وتم عمل اللازم وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

إحالة أوراق المتهم باستدراج شخص وقتله للمفتى بالقليوبية

قررت الدائرة الثانية جنايات مستأنف، بمحكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار سعيد شعبان أبو دنيا، وعضوية المستشارين حامد عبد الحميد الجمال، وأحمد أسامة دبوس، ومحمد عيد عليوة، وأمانة سر نادر السقا، بإحالة بائع خضار لاتهامه باستدراج سائق تروسيكل بحجة إحضار بعض المتطلبات وسدد عدة طعنات له وسرقة مركبة التروسيكل بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفه، وحددت جلسة اليوم الثاني من دور شهر سبتمبر المقبل 2025، للنطق بالحكم.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 11578 لسنة 2023 جنايات شبين القناطر، والمقيدة برقم 3455 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أن المتهم "أدهم ب س"، 19 سنة، بائع خضار، مقيم عزبة أبو خضرة مركز شرطة شبين القناطر، قتل المجنى عليه أحمد السيد محمد حسانين الرفاعي عمداً، بأن استدرجه حيلة بالمركبة قيادة المجني عليه بزعم توصيله لوجهته وحال استقلاله رفقته وما أن وصل به لمكان قصي حتي طلب منه التوقف والتخلي عن الدراجة الآلية خاصته، إلا أن المجني عليه رفض وأبي فأشهر في مواجهته سلاح أبيض وعاجله بعدة طعنات بأماكن متفرقة بجسده، فأحدث به إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياته.

وتابع أمر الإحالة، أنه اقترنت بجناية القتل جنايتين الأولى تقدمتها والثانية تلتها هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر خطف بالتحايل المجني عليه سالف الذكر، بأن استقل رفقته دراجته الآلية بزعم توصيله لوجهته لإحضار بعض المتطلبات متوجهاً به إلى مكان قصي فباعد بينه وبين ذويه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم سرق الدراجة الآلية "تروسيكل" المبين وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوك للمجني عليه أحمد السيد محمد حسانين الرفاعي وكان ذلك بالطريق العام حال حمله سلاح أبيض ظاهر، بأنه وعلى إثر ارتكابه الجريمتين المار بيانهما وما أن ظفر بالمجني عليه حتى أشهر في وجهه السكين إحرازه وانهال عليه ضرباً، وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته الاستيلاء على المسروقات، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وأحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض بغير مسوغ قانونى.

المشدد 15 سنة لسائق وشقيقه وابنه للاتجار بالمخدرات فى شبين القناطر

قررت الدائرة الثانية جنايات مستأنف، بمحكمة جنايات بنها ، برئاسة المستشار سعيد شعبان أبو دنيا، وعضوية المستشارين حامد عبد الحميد الجمال، وأحمد أسامة دبوس، ومحمد عيد عليوة، وأمانة سر نادر السقا، بقبول الاستئناف، وفي الموضوع برفضه وتأييد حكم السجن المشدد لمدة 15 سنة، لـ3 متهمين، لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة "الهيروين والحشيش والمفيثامفيتامين" بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 14206 لسنة 2023 جنح مركز شبين القناطر، والمقيدة برقم 2771 لسنة 2023 حصر كلى شمال بنها، أن المتهمين "أحمد س أ" 61 سنة، بالمعاش، وسائق توك توك، و"شقيقه "محمد س أ" 62 سنة، بالمعاش وصاحب مصنع تعبئة وتغليف، ونجل الأول "محمود أ س" 32 سنة، سائق، وجميعهم مقيمين الحزانية

مركز شبين القناطر، لأنهم في يوم 5 / 7 / 2023 بدائرة مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، أحرزوا وحازوا جوهرا مخدرا "هيروين" بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين أحرزوا وحازوا جوهرا مخدرا "الحشيش" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرزوا وحازوا جوهرا مخدرا "ميثامفيتامين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.