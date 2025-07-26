المشدد 15 سنة لسائق وشقيقه وابنه للاتجار بالمخدرات فى شبين القناطر

قررت الدائرة الثانية جنايات مستأنف، بمحكمة جنايات بنها ، برئاسة المستشار سعيد شعبان أبو دنيا، وعضوية المستشارين حامد عبد الحميد الجمال، وأحمد أسامة دبوس، ومحمد عيد عليوة، وأمانة سر نادر السقا، بقبول الاستئناف، وفي الموضوع برفضه وتأييد حكم السجن المشدد لمدة 15 سنة، لـ3 متهمين، لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة "الهيروين والحشيش والمفيثامفيتامين" بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.



وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 14206 لسنة 2023 جنح مركز شبين القناطر، والمقيدة برقم 2771 لسنة 2023 حصر كلى شمال بنها، أن المتهمين "أحمد س أ" 61 سنة، بالمعاش، وسائق توك توك، و"شقيقه "محمد س أ" 62 سنة، بالمعاش وصاحب مصنع تعبئة وتغليف، ونجل الأول "محمود أ س" 32 سنة، سائق، وجميعهم مقيمين الحزانية مركز شبين القناطر، لأنهم في يوم 5 / 7 / 2023 بدائرة مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، أحرزوا وحازوا جوهرا مخدرا "هيروين" بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.



وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين أحرزوا وحازوا جوهرا مخدرا "الحشيش" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرزوا وحازوا جوهرا مخدرا "ميثامفيتامين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.