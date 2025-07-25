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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار القليوبية| إصابة 9 أشخاص في تصادم سيارتين على الطريق الدائري.. واندلاع حريقين بمصنع فوم ومنزل بقليوب وكفر طحا

حريق
حريق
إبراهيم الهواري

شهدت محافظة القليوبية العديد من الأحداث والفعاليات المختلفة على مدار الـ 24 ساعة الماضية ، شملت قطاعات المحافظة المختلفة على كافة المستويات.. كان أبرزها :
إصابة 9 أشخاص في تصادم سيارتين على الطريق الدائري بالقليوبية
أصيب 9 أشخاص في حادث تصادم سيارتين ملاكي وميكروباص على الطريق الدائري في نطاق محافظة القليوبية، وتم نقل المصابين مستشفى قليوب التخصصي ورفع وتجنيب السيارتين لعدم تعطيل حركة المرور وتحرير محضر بالحادث وتولت النيابة العامة التحقيق.


تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وميكروباص ووجود مصابين.
وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف ونقل المصابين الـ 9 إلى مستشفى قليوب التخصصي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
ورفعت الأجهزة المعنية آثار الحادث من نهر الطريق، وإعادة تسيير الحركة المرورية بصورة طبيعية، فيما تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، للوقوف على ملابساتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
اندلاع حريق بمصنع فوم بقليوب والدفع بـ 7 سيارات لإخماد النيران.. صور
اندلع حريق داخل مصنع فوم لتصنيع الأطباق الفل بمنطقة قليوب بمحافظة القليوبية وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق واخماد النيران قبل امتدادها.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا بنشوب حريق بمصنع فوم وعلى الفور تم الدفع بـ 7 سيارات إطفاء، وتمت السيطرة على النيران بالكامل بمعرفة قوات الحماية المدنية.
وتبين نشوب الحريق بمصنع فوم بشارع أبو سليم - أرض جبر، المتفرع من شارع الثلاثيني بـقليوب البلد ، واندلع  الحريق بالدور الأول والثاني من مبنى مكوّن من 5 طوابق، على مساحة تقديرية 60 متر وجارى السيطرة على الحريق.
السيطرة على حريق شب فى منزل بقرية كفر طحا بشبين القناطر
سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريق شب في منزل بقرية كفر طحا بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، في محافظة القليوبية مما اسفر عن إصابة شخص دون وقوع خسائر في الارواح، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
تلقت مديرية أمن القليوبية اخطارا من مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق في منزل بكفر طحا دائرة مركز شرطة شبين القناطر.
انتقلت قوات الحماية المدنية، وتم الدفع بسيارتين إطفاء مدعمة بسيارة اسعاف ونجحت جهود رجال قوات الحماية المدنية، في السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمباني المجاورة، وأسفر الحريق عن إصابة شخص يدعى محمود ع ع وتم نقله للمستشفى
كشفت المعاينة الاولية نشوب حريق في سقف منزل عشوائى وغرفه نوم وبعض المخلفات وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق واستعجال تحريات المباحث.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

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