اندلاع حريق بمصنع فوم بقليوب والدفع بـ 7 سيارات لإخماد النيران.. صور

اندلع حريق داخل مصنع فوم لتصنيع الأطباق الفل بمنطقة قليوب بمحافظة القليوبية وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق واخماد النيران قبل امتدادها.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا بنشوب حريق بمصنع فوم وعلى الفور تم الدفع بـ 7 سيارات إطفاء، وتمت السيطرة على النيران بالكامل بمعرفة قوات الحماية المدنية.



وتبين نشوب الحريق بمصنع فوم بشارع أبو سليم - أرض جبر، المتفرع من شارع الثلاثيني بـقليوب البلد ، واندلع الحريق بالدور الأول والثاني من مبنى مكوّن من 5 طوابق، على مساحة تقديرية 60 متر وجارى السيطرة على الحريق.