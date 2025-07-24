إصابة 9 أشخاص في تصادم سيارتين على الطريق الدائري بالقليوبية

أصيب 9 أشخاص في حادث تصادم سيارتين ملاكي وميكروباص على الطريق الدائري في نطاق محافظة القليوبية، وتم نقل المصابين مستشفى قليوب التخصصي ورفع وتجنيب السيارتين لعدم تعطيل حركة المرور وتحرير محضر بالحادث وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وميكروباص ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف ونقل المصابين الـ 9 إلى مستشفى قليوب التخصصي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ورفعت الأجهزة المعنية آثار الحادث من نهر الطريق، وإعادة تسيير الحركة المرورية بصورة طبيعية، فيما تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، للوقوف على ملابساتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.