أخبار القليوبية| الرابع علمي رياضة يحلم بالهندسة.. والسيطرة على حريق مصنع كرتون.. وحجز قضية إنهاء حياة تاجر فاكهة بشبين القناطر

شهدت محافظة القليوبية العديد من الأحداث والفعاليات المختلفة على مدار الـ 24 ساعة الماضية ، شملت قطاعات المحافظة المختلفة على كافة المستويات.. كان أبرزها :



كنت متوقع عادي.. الرابع علمى رياضة بالقليوبية: سألتحق بكلية الهندسة لتحقيق حلمى .. فيديو



قال الطالب عمر إسلام محمد جلال الدين، الحاصل علي المركز الرابع علي الشعبة العلمية رياضيات بالثانوية العامة، والحاصل علي مجموع 319 درجة، إنه كان يتوقع تفوقه بالثانوية العامة، كما أنه كان يخطط منذ دخوله للمرحلة الثانوية أن يلتحق بكلية الهندسة مثل والده، الذي يعمل مهندسا مدنيا، مشيرا إلى أن والديه كان لهما الفضل الأكبر بعد الله سبحانه وتعالي في تحقيق التفوق، من خلال تهيئة الأجواء وتقديم الدعم النفسي والمعنوي وتشجيعه عي مواصلة التفوق.

وأوضح "عمر"، أن أكثر ما كان يقلقه هو مادة اللغة العربية ضمن امتحانات الثانوية العامة، نظرا لكون دراسته باللغة الإنجليزية في كل المواد الدراسية، ولكنه تمكن من التغلب علي تلك المخاوف بعد الدعم الكبير من الأسرة.

ومن ناحيته قال المهندس إسلام محمد، والد الطالب عمر، أن نجله دائم التفوق علي مدار المراحل التعليمية المختلفة، موضحا أنه كان يتوقع ظهور نجله ضمن قائمة أوائل الثانوية العامة، حيث أنه كان متفوقا علي مدار السنوات السابقة، ويحدث له حالة حزن شديد إذا لم يحصل علي الدرجات النهائية في الامتحانات.

فيما كشفت والدة الطالب عمر، أن الأسرة حرصت علي توفير الأجواء المناسبة لدعم نجلها ليواصل التفوق، كما أنها كانت تحرص علي الدعاء المستمر له، حيث أنه كان حافظا لكتاب الله وهو ما ساعده كثيرا علي التفوق.



السيطرة على حريق شب فى مصنع كرتون بالعكرشة بالخانكة



تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق بمصنع كرتون بمنطقة العكرشة بالخانكة، دون ثمة إصابات أو خسائر، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وأمرت بإجراء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب الحريق وخسائره.

كانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، تلقت إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق في مصنع كرتون بمنطقة العكرشة بالخانكة.

وانتقلت علي الفور الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له.

وتبين من المعاينة الأولية أن المصنع مقام على مساحة 600 متر، وجرى السيطرة عليه دون خسائر بشرية، وتولت الجهات المعنية التحقيق.



حجز قضية اتهام تاجر فاكهة بقتل شخص لرفضه رد مبالغ مالية له بشبين القناطر للنطق بالحكم



قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف شعبان تعيلب، وعضوية المستشارين محمد عبدالواحد السيد عبده بحيري، وشريف محمد السباعى مصطفى، وعلاء الدين حمدى عبد العزيز قنديل، وأمانة سر كمال حلمى جاويش، حجز قضية اتهام تاجر فاكهة بقتل شخص لوجود خلافات مالية بينهما حيث قام بالتربص للمجني عليه وقتله بوضع قطعة قماش على فمه، بدائرة مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفه، للنطق بالحكم بجلسة اليوم الثاني من دور شهر أغسطس المقبل.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 2786 لسنة 2023 جنح مركز شبين القناطر، والمقيدة برقم 3018 لسنة 2023 حصر كلى شمال بنها، أن المتهم "صبري م ح"، 40 سنة، تاجر فاكهة، ومقيم السلمانية بمركز شبين القناطر، لأنه في 28/ 12/ 2022، بدائرة مركز شبين القناطر محافظة القليوبية، قتل المجنى عليه "أيمن ص ا" عمدا مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة، أنه على إثر استدانة المتهم من المجني عليه مبالغ مالية وتعثره في ردها، عقد العزم وبيت النية على قتله، ونفاذاً لما انعقدت عليه عزائمه استدرجه حيلة إلى مكان قصى عن أعين الرقباء بزعم رد بعض المبالغ المالية المدين له وتحين الفرصة، وما أن ظفر به باغته من خلاف وأطبق على رقبته بيديه بقوة وكتم فاهه بقطعة من القماش "كوفية"، بنية إزهاق روحه، فخارت قواه وسقط صريعاً فكبل يداه وقدماه وألقاه في مجرى مائى ستراً لجريمته على النحو المبين بالتحقيقات.



قرار عاجل في محاكمة خفير وعاطل أنهيا حياة شخصا فى شبين القناطر



قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف شعبان تعيلب، وعضوية المستشارين محمد عبد الواحد السيد عبده بحيري، وشريف محمد السباعى مصطفى، وعلاء الدين حمدى عبد العزيز قنديل، وأمانة سر كمال حلمى جاويش، تأجيل محاكمة خفير خصوصي وعاطل، لاتهامهم بقتل شخص بعدة أعيرة نارية من سلاح ناري "بندقية خرطوش"، بسبب خلافات سابقة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، لجلسة اليوم الثاني من دور شهر أكتوبر المقبل للاستعداد والمرافعة.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 29882 لسنة 2023 جنايات مركز شبين القناطر، والمقيدة برقم 3161 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أن المتهمين "محمد ع م"، 31 سنة، خفير خصوصي، مقيم بلبيس محافظة الشرقية، و"محمد ض إ"، 30 سنة، عاطل، مقيم عزبة السلام القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، "هارب"، لأنهما في يوم 26 / 3 / 2023، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، قتلا المجني عليه الخطيب رزق أحمد موسى عمداً مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين بيتا النية وعقدا العزم على إزهاق روح المجني عليه سالف الذكر، وأعدا لذلك الغرض سلاحاً ناريا "بندقية خرطوش"، محل الاتهام تالي الوصف، وتوجها للمكان الذي أيقنا سلفا تواجده المجني عليه به، وما أن ظفرا به حتى أطلق المتهم الثاني صوبه عدة أعيرة نارية من السلاح الناري أنف البيان، قاصداً من ذلك قتله وإزهاق روحه فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته وكان ذلك حال تواجد المتهم الأول على مسرح الجريمة للشد من أزره وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.