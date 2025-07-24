السيطرة على حريق شب فى منزل بقرية كفر طحا بشبين القناطر

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريق شب في منزل بقرية كفر طحا بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، في محافظة القليوبية مما اسفر عن إصابة شخص دون وقوع خسائر في الارواح، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



تلقت مديرية أمن القليوبية اخطارا من مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق في منزل بكفر طحا دائرة مركز شرطة شبين القناطر.



انتقلت قوات الحماية المدنية، وتم الدفع بسيارتين إطفاء مدعمة بسيارة اسعاف ونجحت جهود رجال قوات الحماية المدنية، في السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمباني المجاورة، وأسفر الحريق عن إصابة شخص يدعى محمود ع ع وتم نقله للمستشفى

كشفت المعاينة الاولية نشوب حريق في سقف منزل عشوائى وغرفه نوم وبعض المخلفات وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق واستعجال تحريات المباحث.