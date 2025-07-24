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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار القليوبية | هبوط أرضي بشبين القناطر.. ورئيس جامعة بنها يستقبل طلاب المدرسة الصيفية

هبوط أرضي
هبوط أرضي
إبراهيم الهواري

شهدت محافظة القليوبية العديد من الأحداث والفعاليات المختلفة على مدار الـ 24 ساعة الماضية ، شملت قطاعات المحافظة المختلفة على كافة المستويات.. كان أبرزها :
هبوط أرضي بطريق «الأحراز – طحوريا» بشبين القناطر وتحركات لإصلاحه .. صور
شهد طريق “الأحراز – طحوريا" التابع لمركز ومدينة شبين القناطر بالقليوبية ، حدوث هبوط أرضي بمساحة تقدر بحوالي 2 متر مربع، ما استدعى تحركًا فوريًا من الجهات المعنية.


وقالت الدكتورة سلوى أبو العينين رئيس مركز ومدينة شبين القناطر، أنه فور تلقي البلاغ تم توجه إلى موقع الهبوط كل من مسئول إدارة الطرق،ممثل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشبين القناطر.

وأضافت أنه علي الفور تم  اتخاذ الإجراءات اللازمة للمعاينة الفنية ومعرفة أسباب الهبوط، تمهيدًا لإجراء الإصلاحات المطلوبة حفاظًا على سلامة المواطنين وتأمين حركة المرور.
تجديد تعيين “تامر سمير” رئيسا لجامعة بنها الأهلية
أصدر الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية ، قرارا  بتجديد تكليف الدكتور تامر سمير محمود الأستاذ بكلية الهندسة بشبرا جامعة بنها، رئيسا لجامعة بنها الأهلية اعتبارا من اعتبارا من 1/8/2025 حتي 31/7/2026م.

كما شملت القرارات تكليف كل من : الدكتور حسين محمود المغربي الأستاذ المتفرغ بكلية الطب البيطري جامعة بنها نائبا لرئيس جامعة بنها الأهلية للشؤون الأكاديمية اعتبارا من 1/8/2025 حتي 31/7/2026م
والدكتور كريم محمد الدش الأستاذ المتفرغ بكلية الهندسة بشبرا جامعة بنها نائبا لرئيس جامعة بنها الأهلية للعلاقات الدولية اعتبارا من 1/8/2025 حتي 31/7/2026م.
كما شملت القرارات تكليف الدكتور محمود عبدالسلام شكل الأستاذ المتفرغ بكلية طب الفم والأسنان جامعة طنطا نائبا لرئيس جامعة بنها الأهلية للتوظيف والخريجين والإبتكار اعتبارا من 1/8/2025 حتي 31/7/2026م .
التصريح بدفن جثث شابين لقيا مصرعهما فى حادث تصادم على الطريق الدائرى
أمرت جهات التحقيق بالتصريح بدفن جثث شابين لقيا مصرعهما في حادث إثر اصطدام سيارة "فان" بمحطة الأتوبيس الترددي أعلى الطريق الدائري في اتجاه السلام، أثناء عودتهم من العمل، وذلك بعد توقيع الكشف الطبى عليهما.

تلقت غرفة عمليات المرور إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث ووجود مصابين.
بالانتقال والفحص، تبين اصطدام سيارة فان بمحطة الأتوبيس الترددي، ما أسفر عن وفاة الشابين أحمد محمد درويش بدر، وكريم أحمد مليجي في الحال، وإصابة 5 آخرين بإصابات متفرقة، بينهم حالات حرجة وجميعهم من قرية شبرا هارس بطوخ في القليوبية.

تم نقل الجثث وجميع المصابين إلى مستشفى السلام لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم، كما تولت الأجهزة الأمنية التحقيق في ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية.
رئيس جامعة بنها يستقبل طلاب المدرسة الصيفية بجامعة وسط الصين الزراعية
استقبل الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها ، وفد طلابى من جامعة وسط الصين الزراعية ، على هامش انطلاق فعاليات المدرسة الصيفية الدولية  والتي تستضيفها جامعة بنها  حتي 31 يوليو الجاري .

جاء بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور عبد الفتاح منجد مدير مكتب العلاقات الدولية بالجامعة .

وخلال اللقاء رحب رئيس الجامعة بالطلاب ، مشيرا إلي أن العلاقات بين مصر والصين تشهد تطورًا ملحوظًا في مختلف المجالات، بما في ذلك التعاون الاقتصادي والعلمي والثقافي ، مؤكدا على أن التبادل الطلابي أحد أهم جوانب التعاون بين الجامعتين، حيث يساهم في نقل المعرفة والخبرات بين الطلاب ، ويساهم في بناء جسور التواصل الثقافي ، وتمكن الطلاب لدى الجانبين من التعرف على ثقافة ولغة البلد الآخر، وتطور مهاراتهم الأكاديمية والشخصية مما يساهم في توسيع نطاق التعاون الأكاديمي بين الجامعتين.

جدير بالذكر بانه بدأت الفعاليات بجولة تعريفية داخل الجامعة شملت زيارة المكتبة المركزية ومركز المحاكاة بكلية الطب البشري، حيث تعرّف الطلاب على إمكانيات الجامعة والبنية التحتية التعليمية والبحثية المتميزة.

وفى سياق متصل قام الدكتور عبد الفتاح منجد سليم  المدير التنفيذي لمكتب العلاقات الدولية بتقديم عرضًا تضمن فيديو تعريفيًا عن الجامعة، تلاه محاضرة تعريفية تناولت تاريخ الجامعة، كلياتها، برامجها الأكاديمية، وإنجازاتها في مجالات البحث العلمي والتعاون الدولي.

كما تضمنت الفعاليات عدد من الأنشطة الثقافية التفاعلية التي جمعت طلاب جامعة وسط الصين الزراعية مع طلاب قسم اللغة الصينية بجامعة بنها، وتضمنت فقرات فنية وموسيقية، ورشات للرسم، كتابة الأسماء بالحروف العربية والصينية، وتجربة الرسم بالحناء، في جو من التبادل الثقافي والحوار الحضاري البنّاء.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

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