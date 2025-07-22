أخبار محافظة القليوبية| إحالة أوراق المتهم بقـ.ـتل زوجته بسبب خلافات أسرية بالخانكة لفضيلة المفتى.. ومصرع شخصين وإصابة 8 آخرين فى حادث تصادم سيارتين بكفر شكر.. والمؤبد لموظف بتهمة الاتجار باله

شهدت محافظة القليوبية العديد من الأحداث والفعاليات المختلفة على مدار اليوم ، شملت قطاعات المحافظة المختلفة على كافة المستويات.

ضبط المتهم بإنهاء حياة زوجته في مشاجرة بشبين القناطر

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من ضبط متهم أقدم على قتل زوجته خنقًا داخل منزلهما بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، إثر مشادة بينهما تطورت إلى جريمة قتل، جرى نقل الجثة للمستشفى، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.



وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتشريح الجثمان لبيان أسباب الوفاة بدقة، والتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي.

تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، بورود بلاغ إلى المقدم محمود إسماعيل، رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، بالعثور على جثة سيدة داخل منزلها وبها آثار خنق.

وانتقلت على الفور قوة أمنية، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الزوج وزوجته نتيجة خلافات زوجية، قام على إثرها المتهم بالاعتداء عليها بالضرب والخنق حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

إحالة أوراق المتهم بقـ.ـتل زوجته بسبب خلافات أسرية بالخانكة لفضيلة المفتى

قررت محكمة جنايات بنها ، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين عزت، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت، ومصطفي أنور أحمد مؤمن، وحسام فاروق عبد اللطيف الدسوقى، وأمانة سر مينا عوض، إحالة أوراق عاطل لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفه بتهمة قتل زوجته، بسبب خلافات سابقة بينهما في الخانكة بمحافظة القليوبية، بأن انتظرها أسفل منزلها وسدد لها عدة طعنات بسلاح أبيض وحددت جلسة اليوم الثاني من دور شهر سبتمبر للنطق بالحكم.

تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 4049 لسنة 2024 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 5477 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهم "هشام م ع"، عاطل، 46 سنة، لأنه في يوم 27 / 11 / 2024، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، قتل عمداً مع سبق الإصرار والترصد زوجته المجني عليها أصالة احمد إبراهيم متولي.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم بيت النية وعقم العزم على قتلها وقد أشرب في قلبه العناد ونسي الفضل بينهما، وذلك على إثر خلافات عائلية فيما بينهما، فأعد لذلك الغرض سلاح أبيض قد اشتراه خصيصاً لارتكاب جريمته، وتربص للمجني عليه أسفل منزلها متيقناً خروجها، وما أن أبصرها حتي باغتها من الخلف وأجهز عليها مسدداً لها عدة طعنات في مواضع قاتل بالعنق والبطن والصدر، فأرداها قتيله قاصداً من ذلك إزهاق روحها تنفيذاً لقصده المصمم عليه مستمر بهدوء ورويه على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهم أحرز سلاحا أبيض بغير مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.

مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين فى حادث تصادم سيارتين على طريق بنها المنصورة

شهد طريق بنها المنصورة الجديد شرق الرياح التوفيقي، دائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية حادث تصادم سيارتين ملاكي، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 8 أشخاص اخرين جري نقل الجثث والمصابين لمستشفي كفر شكر التخصصي وبنها الجامعي لتلقي العلاج، وتمكن رجال مرور القليوبية من إعادة الحركة المرورية علي الطريق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي علي طريق بنها المنصورة الجديد شرق الرياح التوفيقي بدائرة مركز شرطة كفر شكر.

وانتقلت علي الفور قوة أمنية من مركز شرطة كفر شكر، وبالمعاينة والفحص تبين اصطدام سيارتين ملاكي علي طريق بنها المنصورة الجديد شرق الرياح التوفيقي، بدائرة المركز، وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين.

وتمكن رجال مرور القليوبية من إعادة الحركة المرورية علي الطريق، بعد رفع وتجنيب السيارتين بمعدات مجلس مدينة كفر شكر برئاسة المهندسة صفاء فضيل رئيس مدينة كفر شكر، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

المؤبد لموظف بتهمة الإتجار بالهيروين وحيازة سلاح أبيض فى القليوبية

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين عزت، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت، ومصطفي أنور أحمد مؤمن، وحسام فاروق عبد اللطيف الدسوقى، وأمانة سر مينا عوض، بالسجن المؤبد لموظف، وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة "الهيروين"، وحيازة سلاح أبيض "كتر"، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية، أن المتهم "راضى إ ع"، 47 سنة، موظف، مقيم عرب العيايدة، دائرة مركز شرطة الخانكة، لأنه في يوم 27 / 3 / 2024، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، أحرز جوهرا مخدرا "هيروين"، بقصد الإتجار في غير الاحوال المصرح بها قانونا.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أحرز أداة "كتر" مما تستخدم في الاعتجاء على الأشخاص بغير مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.

