أخبار القليوبية| تأجيل محاكمة 5 متهمين بقـ.تل سيدة لسرقة ذهبها.. المؤبد لكهربائى أنهى حياة زوجته.. وإحالة أوراق عامل للمفتي

شهدت محافظة القليوبية العديد من الأحداث والفعاليات المختلفة على مدار اليوم ، شملت قطاعات المحافظة المختلفة على كافة المستويات.

غرق طالب خلال الاستحمام بترعة الباسوسية في القناطر الخيرية

شهدت مدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية مصرع طالب غرقا أثناء الاستحمام بترعة الباسوسية، حيث انزلقت قدماه أثناء لهوه مع أحد أصدقائه، مما أدى إلى غرقه في المياه لعدم إجادته السباحة.



كان اللواء عبدالفتاح القصاص، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، تلقى إخطارا من اللواء محمد السيد، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، بورود بلاغ من أهالي قرية بهادة، يفيد بغرق شاب بترعة الباسوسية.

وعلى الفور، انتقلت قوات الإنقاذ النهري وضباط مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية بقيادة المقدم محمد خليفة، رئيس المباحث، إلى موقع الحادث.

وتمكنت القوات من انتشال جثمان الطالب وتبين أنه يُدعى "محمود س.هـ"، في العقد الثاني من عمره، ومقيم بقرية البرادعة التابعة لدائرة المركز.

وكشفت التحريات أن الطالب كان يلهو مع صديقه داخل الترعة، إلا أنه تعرض للغرق نتيجة عدم إجادته السباحة.

كما تم تحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

استكمال الأعمال الفنية لتأمين كوبري مشاة طوخ بالطريق الزراعي السريع

إستكملت لجنة متخصصة من الطرق والكبارى بوزارة النقل، صباح اليوم الأحد، كافة الأعمال الفنية والتأمينية لكوبرى مشاه مرور طوخ على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بمحافظة القليوبية، والتأكد أيضا من أعمال اللحام والتثبيت لعودة عبور المواطنين عليه من أعلى الكوبرى من الاتجاهين، حفاظا على أمنهم وسلامتهم عبور الطريق الزراعى أمام السيارات.

وأكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، أنه تم التنسيق هيئة الطرق والكبارى بدراسة إجراء إنشاء بوابات قبل كبارى المشاة بالطريق الزراعى بنها القاهرة بمسافة معينة يحددها خبراء الطرق لمنع تصادم نقل ثقيل معدات أو حملات مرتفعة بجسم وسقف الكوبرى من أجل أمن وسلامة المواطنين وأصحاب السيارات والحفاظ على البنية التحتية للكبارى بالطريق الزراعى.

وأوضح محافظ القليوبية، أن وزارة النقل لها جهود وإنجازات كبيرة فى تسهيل الحركة المرورية بطرق محافظة القليوبية بالإضافة إلى خطط توسيع خدمات النقل والمواصلات ورصف الطرق وإنشاء الكبارى التى توفر الوقت والجهد بكافة مدن ومراكز وأحياء المحافظة.

إصابة ربة منزل إثر سقوطها من الطابق الثالث بأحد العقارات بالقليوبية

أصيبت ربة منزل بجروح بالغة إثر سقوطها من الطابق الثالث بأحد العقارات السكنية بمدينة طوخ في محافظة القليوبية، وتم نقلها إلى مستشفى قها التخصصي للعلاج وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ بالواقعة، كما تم إخطار نقطة إسعاف طوخ، التي دفعت بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث.

وانتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة ووفقًا للتقارير الأولية أسفر الحادث عن إصابة "ع.ج" بجرح في الرأس مع وجود اشتباه في وجود إصابات أخرى، ويجري حاليًا إجراء الفحوصات اللازمة لتقييم حالتها الصحية بشكل كامل.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة وسؤال أسرتها وشهود العيان.

تأجيل محاكمة 5 متهمين بقـ.تل سيدة لسرقة ذهبها بالقليوبية

قررت محكمة جنايات بنها ، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين عزت، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت، ومصطفي أنور أحمد مؤمن، وحسام فاروق عبد اللطيف الدسوقى، وأمانة سر مينا عوض، تأجيل محاكمة 5 متهمين بينهم ربة منزل، لاتهامهم بقتل سيدة لسرقة صموغاتها الذهبية ومبلغ مالي وهاتف محمول ومواد غذائية، باستخدام "إيشارب" بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، لجلسة اليوم الثاني من دور شهر سبتمبر المقبل للاستعداد والمرافعة.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 912 لسنة 2025 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 54 لسنة 2025 كلي شمال بنها، أن المتهمين "أجمد ط م"، 26 سنة، عامل بالأجر اليومي، و"سالي م ب"، 25 سنة، ربة منزل، و"عبد الرحمن م ط"، 21 سنة، عامل بالأجر اليومي، و"محمد م ط"، 24 سنة، عامل بالأجر اليومي، و"عمرو ح م"، 23 سنة، سائق، وجميعهم مقيمين أبو زعبل دائرة مركز شرطة الخانكة، لأنهم في يوم 15 / 10 / 2024، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، قتلوا المجني عليها "زهرة العلا محمد محمد"، عمداً مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلها لما أضمروه في صدرهم من كيد وبغي عليها، وما أن ظفروا بها حتى قام الثالث الرابع والخامس بطرحها أرضا، وقام الثالث بشل حركتها، ولف حول عنقها بقطعة من القماش "إيشارب غطاء رأس خاص بالمجنى عليها"، ضاغطاً عليه بشدة وأنقض عليها الخامس لعزيمته الانتقامية وكتم أنفاسها بقطعة من القماش "إيشارب غطاء رأس خاص" أحضرتة له الثانية، ضاغطاً عليه بشدة فانتفضت روحها منازعة إياه قاصدين من ذلك قتلها، فأحدثوا إصابتها التي أبان عنها تفصيلا تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

المؤبد لكهربائى قتل زوجته لخلافات أسرية فى الخانكة

قضت محكمة جنايات بنها الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين عزت، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت، ومصطفي أنور أحمد مؤمن، وحسام فاروق عبد اللطيف الدسوقى، وأمانة سر مينا عوض، بالسجن المؤبد لكهربائي أفراح، لاتهامه بقتل زوجته بسبب خلافات زوجية بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 38297 لسنة 2024 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 4466 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهم "عصام ع ع"، 20 سنة، كهربائي أفراح، مقيم شارع النبراوى بجوار مقام النبراوي، لأنه في يوم 15 / 5 / 2024، بدائرة مركز الخانكة محافظة القليوبية، قتل زوجته المجني عليها "إسراء ل س" عمداً مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم بيت النية وعقد العزم على إزهاق روحها لخلافات زوجية سابقة بينهما، على إثرها أضمر لها الشر في نفسه وتحين فرصة الخلاص منها وما إن ظفر بها حتى أطبق على عنقها بكلتا يديه حتى لفظت أنفاسها الأخيرة قاصداً إزهاق روحها فأحدث بها إصاباتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

إحالة أوراق عامل للمفتى لقـ.تله زوجته وآخر ظنا بوجود علاقة بينهما

قررت محكمة جنايات بنها ، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين عزت، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت، ومصطفي أنور أحمد مؤمن، وحسام فاروق عبد اللطيف الدسوقى، وأمانة سر مينا عوض، إحالة أوراق عامل خردة، لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفه، لاتهامه بقتل زوجته بسبب شكه في سلوكها وإشعال النار بجثتها باستخدام بنزين، وكذلك قتل شخص أخر لشكه بوجود علاقة غير شرعية مع زوجته المجني عليها الأولى، باستخدام سلاح أبيض "سكين" وعصر خشبية وحزام، بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، وحددت جلسة اليوم الثاني من دور شهر سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 21303 لسنة 2024 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 5174 لسنة 2024 حصر كلي شمال بنها، أن المتهم "مجدي م ا"، 53 سنة، عامل خردة، مقيم أرض التين عرب العليقات دائرة مركز شرطة الخانكة، لأنه في يومي 29 / 6 / 2024/ و7 / 7 / 2024، بدائرة مركز الخانكة محافظة القليوبية، قتل زوجته المجني عليها "رودشان س م" عمداً مع سبق الإصرار.

وفاة طالب إعدادي غرقا في شبين القناطر

خيم الحزن على أهالي قرية الأحراز التابعة لمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، عقب وفاة الطالب شكري طارق محمد عبد المنعم، بالصف الأول الإعدادي بمدرسة الأحراز الإعدادية، غرقًا في ترعة الجنابية القريبة من القرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بوفاة طالب إثر غرقه بترعة الجنابية بقرية الأحراز، التابعة لدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص، تبين أن المتوفى هو الطالب شكري طارق محمد عبد المنعم، 13 عامًا، بالصف الأول الإعدادي بمدرسة الأحراز الإعدادية، والذي لقي مصرعه غرقًا في أثناء لهوه بالقرب من الترعة.

وأكدت التحريات الأولية، أن الواقعة ليس بها شبهة جنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي صرحت بالدفن عقب انتهاء المعاينة والإجراءات القانونية اللازمة.

ابتلع دبوسا معدنيا.. إنقاذ حياة صغير بمستشفى أطفال بنها في القليوبية.. صور

نجح فريق جراحة الأطفال بمستشفى الأطفال التخصصي ببنها، في إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر عاما واحدا، بعد ابتلاعه دبوسا معدنيا استقر في الحلق، مهددا مجرى التنفس، في تدخل جراحي عاجل أنقذ حياته من خطر داهم

وتمت العملية الدقيقة تحت رعاية الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمود البرنس عباس، مدير عام المستشفى، وفي موقف إنساني أثبت فيه الفريق الطبي كفاءته العالية وقدرته على التعامل مع الحالات الطارئة الحرجة.

وقاد الفريق الجراحي الدكتور محمد متولي، رئيس قسم جراحة الأطفال ونائب مدير المستشفى، وشارك في إجراء الجراحة كل من الدكتور وليد محمد، والدكتور محمد أيمن، وبالتنسيق الكامل مع أطباء التخدير.

وأوضح الفريق الطبي أن التدخل تم خلال وقت قياسي، مع اتخاذ جميع إجراءات الأمان لتفادي أي مضاعفات محتملة، وسط متابعة دقيقة من الإدارة الطبية، وتجهيز فرق الطوارئ تحسبًا لأي تطور خلال الجراحة.