قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وظائف المونوريل 2025.. تفاصيل أكبر إعلان من الهيئة القومية للأنفاق وآخر موعد للتقديم
هتاخدي 60 جنيه وتصرفيهم بمحكمة الأسرة.. ياسمين عز تحذر الزوجات من هذا الأمر
وزير العمل يطلق حملة "سلامتك تهمنا" لحماية عمال "الدليفري" بالعاصمة الإدارية غدًا
نادِ سعودي شهير يسعى للتعاقد مع فينيسيوس
الزمالك يتعاقد مع الفلسطيني آدم كايد لاعب بريدا الهولندي
مهندس طيران.. الرئيس السيسي يصدر قرارا بشأن أسرة شهيد عملية بولاق
أخبار نادي الزمالك اليوم 20-7-2025
متى يبدأ ثلث الليل الأخير؟.. أفضل وقت للاستغفار وصلاة القيام
الأمن يكشف تفاصيل استغاثة سيدة من زوجة نجلها وأطفالها
لتنفيذ عمليات عسكرية.. إسرائيل تطالب الفلسطينيين في وسط غزة بالتوجه جنوبا
السر في الفقه.. رئيس الجامعة يكشف ما يميز طبيب الأزهر عن غيره
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صديق ابنها كلمة السر .. القصة الكاملة لمقتـ.تل سيدة في القليوبية

جثة
جثة
إبراهيم الهواري

شهدت قرية المريج بشبين القناطر حادثا مأساويا حيث قام شاب بالتخلص من والدة صديقه بالخنق والقاء جثتها فى الترعة بسبب الخلاف على مبلغ مالى.

تفاصيل الحادث


ويوم الحادث قام المتهم بالتوجه إلى منزل المجني عليها لمطالبتها برد المبلغ المالي، إلا أنها رفضت، فنشبت بينهما مشاجرة قام خلالها بالاعتداء عليها بالضرب حتى فقدت وعيها.
وبعد ذلك قام المتهم بخنقها  ووضع جثتها داخل جوال وألقاها في الترعة وفرا هاربا حتى تم القاء القبض عليه واعترف بالواقعة ، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتصريح بدفن الجثة عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.

كشف غموض الواقعة

وتمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية ، تحت إشراف اللواء عبدالفتاح القصاص، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من كشف ملابسات العثور على جثة سيدة داخل جوال ملقاة في ترعة الشرقاوية بمنطقة المريج، دائرة مركز شرطة شبين القناطر. وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق ابن المجني عليها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.


تلقى اللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، إخطاراً من اللواء محمد فوزي، رئيس مباحث القليوبية، يفيد بورود بلاغ من المقدم محمود إسماعيل، رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، بالعثور على جثة سيدة داخل جوال ملقاة في ترعة الشرقاوية.
وبالانتقال والفحص، تبين أن الجثة لسيدة في العقد الخامس من العمر، ترتدي كامل ملابسها، وبها آثار تعدٍ وخنق ، وكشفت تحريات فريق البحث الجنائي بقيادة المقدم محمود إسماعيل، أن المتهم بارتكاب الجريمة هو صديق نجل المجني عليها، عقب حدوث مشادة كلامية بينه وبين السيدة بسبب قيام نجلها بسرقة مبلغ مالي من المتهم.
وبعد تقنين الإجراءات، تمكن فريق من ضباط المباحث بقيادة الرائد محمد مجدي النبراوي، والنقباء عبدالرحمن بيومي، محمد مأمون، عبدالله الأسود، ومصطفى الحسيني، من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة على النحو المشار إليه.

القليوبية شبين القناطر مشاجرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لحظة اقتحام هدير عبدالرازق لفيلا طليقها والقفز من فوق السور

لحظة اقتحام هدير عبدالرازق لفيلا طليقها والقفز من فوق السور ..صور

1600 جنيه زيادة لهؤلاء.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو بالزيادة الجديدة

1600 جنيه زيادة لهؤلاء.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025

يحيى موسى وعلاء السماحي

من هم؟.. تعرف على الإرهابيين الذين خططوا لاستهداف منشآت أمنية واقتصادية

القيادي الإخواني يحيى موسى

العقل المدبر لـ حركة حسم.. السجل الجنائي للقيادي الهارب يحيى موسى

كأس العالم للأندية

4 أندية تحجز أولى بطاقات التأهل إلى كأس العالم للأندية 2029

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم : إنهاء الفترة المسائية بالمدارس العام الدراسي المقبل

وزير التربية والتعليم

5 قرارات عاجلة من وزير التعليم بشأن العام الدراسي الجديد 2026

نتيجة الثانوية الأزهرية

نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 رسميًا.. رابط مباشر للحصول عليها

ترشيحاتنا

ضوابط وشروط العمرة للمصريين 2025 بعد قرارات وزارة السياحة والآثار

تبدأ من 32 ألف جنيه| شروط العمرة للمصريين 2025 بعد قرارات وزارة السياحة

فوائد واضرار الاشواجندا

مشروب تريند بيعمل هلوسة.. أضرار الأشواجندا

قوافل طبية بالغربية

بالصور.. قافلتان طبيتان لعلاج المرضى الأولى بالرعاية في محافظة الغربية

بالصور

بعد تأكيد انفصالهما.. من هي زوجة الفنان كريم محمود عبد العزيز؟

كريم محمود عبد العزيز
كريم محمود عبد العزيز
كريم محمود عبد العزيز

رفعت عايش يوضح حقيقة خروجه من سباق انتخابات مجلس الشيوخ

رفعت عايش يوضح حقيقة خروجه من سباق انتخابات مجلس الشيوخ
رفعت عايش يوضح حقيقة خروجه من سباق انتخابات مجلس الشيوخ
رفعت عايش يوضح حقيقة خروجه من سباق انتخابات مجلس الشيوخ

أطعمة وأعشاب تقلل من التوتر.. تعرف عليها

اطعمة و اعشاب تقلل من التوتر|تعرف عليها
اطعمة و اعشاب تقلل من التوتر|تعرف عليها
اطعمة و اعشاب تقلل من التوتر|تعرف عليها

تعرف على فوائد خبز الشعير

خبز الشعير
خبز الشعير
خبز الشعير

فيديو

شهيد موقعة بولاق

مهندس طيران.. الرئيس السيسي يصدر قرارا بشأن أسرة شهيد عملية بولاق

هدير عبد الرازق

بتنط من سور الڤيلا.. شاهد لحظة اقتحام البلوجر هدير عبدالرازق لمنزل طليقها

الطفل

بعد واقعة قيادة طفل سيارة نقل بالبحيرة.. الأمن يكشف التفاصيل

الأمير النائم

نهاية قصة الأمير النائم بعد 20 سنة غيبوبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: رجال الظل.. حين تحارب مصر في صمت وتنتصر

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مطب صناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سجن الروح فى البدن

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من حقك

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الاصطفاف من أجل الأمن والأمان والاستقرار والتنمية

المزيد