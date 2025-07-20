صديق ابنها كلمة السر .. القصة الكاملة لمقتـ.تل سيدة في القليوبية

شهدت قرية المريج بشبين القناطر حادثا مأساويا حيث قام شاب بالتخلص من والدة صديقه بالخنق والقاء جثتها فى الترعة بسبب الخلاف على مبلغ مالى.

تفاصيل الحادث



ويوم الحادث قام المتهم بالتوجه إلى منزل المجني عليها لمطالبتها برد المبلغ المالي، إلا أنها رفضت، فنشبت بينهما مشاجرة قام خلالها بالاعتداء عليها بالضرب حتى فقدت وعيها.

وبعد ذلك قام المتهم بخنقها ووضع جثتها داخل جوال وألقاها في الترعة وفرا هاربا حتى تم القاء القبض عليه واعترف بالواقعة ، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتصريح بدفن الجثة عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.

كشف غموض الواقعة

وتمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية ، تحت إشراف اللواء عبدالفتاح القصاص، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من كشف ملابسات العثور على جثة سيدة داخل جوال ملقاة في ترعة الشرقاوية بمنطقة المريج، دائرة مركز شرطة شبين القناطر. وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق ابن المجني عليها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.



تلقى اللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، إخطاراً من اللواء محمد فوزي، رئيس مباحث القليوبية، يفيد بورود بلاغ من المقدم محمود إسماعيل، رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، بالعثور على جثة سيدة داخل جوال ملقاة في ترعة الشرقاوية.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الجثة لسيدة في العقد الخامس من العمر، ترتدي كامل ملابسها، وبها آثار تعدٍ وخنق ، وكشفت تحريات فريق البحث الجنائي بقيادة المقدم محمود إسماعيل، أن المتهم بارتكاب الجريمة هو صديق نجل المجني عليها، عقب حدوث مشادة كلامية بينه وبين السيدة بسبب قيام نجلها بسرقة مبلغ مالي من المتهم.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكن فريق من ضباط المباحث بقيادة الرائد محمد مجدي النبراوي، والنقباء عبدالرحمن بيومي، محمد مأمون، عبدالله الأسود، ومصطفى الحسيني، من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة على النحو المشار إليه.