إصابة ربة منزل إثر سقوطها من الطابق الثالث بأحد العقارات بالقليوبية

أصيبت ربة منزل بجروح بالغة إثر سقوطها من الطابق الثالث بأحد العقارات السكنية بمدينة طوخ في محافظة القليوبية، وتم نقلها إلى مستشفى قها التخصصي للعلاج وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ بالواقعة، كما تم إخطار نقطة إسعاف طوخ، التي دفعت بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث.

وانتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة ووفقًا للتقارير الأولية أسفر الحادث عن إصابة "ع.ج" بجرح في الرأس مع وجود اشتباه في وجود إصابات أخرى، ويجري حاليًا إجراء الفحوصات اللازمة لتقييم حالتها الصحية بشكل كامل.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة وسؤال أسرتها وشهود العيان.