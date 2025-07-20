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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حبس المتهمة بقتل زوجها في القليوبية

متهمة
متهمة
إبراهيم الهواري

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس المتهمة بقتل زوجها  فى مشاجرة بينهما 4 أيام على ذمة التحقيق ، كما امرت بطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية تحت إشراف اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، كشف ملابسات واقعة قتل شخص طعنا بالرقبة بدائرة مركز شرطة بنها، وتبين ان وراء ارتكاب الواقعة زوجة المجنى عليه، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية واللواء محمد فوزي رئيس مباحث القليوبية إخطارا من المقدم احمد ربيع رئيس مباحث مركز شرطة بنها بورود بلاغ بوجود جثة شخص بها طعنة بالرقبة.

وكشفت التحريات بقيادة المقدم احمد ربيع رئيس مباحث مركز شرطة بنها حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه وزوجته بسبب خلافات زوجية قامت علي إثرها بإحضار سكين وطعنت المجنى عليه طعنة بالرقبة مما اسفر عن مصرعه متأثرا بإصابته، بقرية مجول التابعة لدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة الرائد محمد قنديل والنقيب محمد رمضان معاونى رئيس المباحث تم ضبط المتهمة والسلاح الابيض المستخدم في الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بحبس المتهمة 4 أيام علي ذمة التحقيقات والتصريح بدفن الجثة عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعى.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

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