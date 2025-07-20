وفاة طالب إعدادي غرقا في شبين القناطر

خيم الحزن على أهالي قرية الأحراز التابعة لمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، عقب وفاة الطالب شكري طارق محمد عبد المنعم، بالصف الأول الإعدادي بمدرسة الأحراز الإعدادية، غرقًا في ترعة الجنابية القريبة من القرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بوفاة طالب إثر غرقه بترعة الجنابية بقرية الأحراز، التابعة لدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص، تبين أن المتوفى هو الطالب شكري طارق محمد عبد المنعم، 13 عامًا، بالصف الأول الإعدادي بمدرسة الأحراز الإعدادية، والذي لقي مصرعه غرقًا في أثناء لهوه بالقرب من الترعة.

وأكدت التحريات الأولية، أن الواقعة ليس بها شبهة جنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي صرحت بالدفن عقب انتهاء المعاينة والإجراءات القانونية اللازمة.