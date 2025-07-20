ابتلع دبوسا معدنيا.. إنقاذ حياة صغير بمستشفى أطفال بنها في القليوبية.. صور

نجح فريق جراحة الأطفال بمستشفى الأطفال التخصصي ببنها، في إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر عاما واحدا، بعد ابتلاعه دبوسا معدنيا استقر في الحلق، مهددا مجرى التنفس، في تدخل جراحي عاجل أنقذ حياته من خطر داهم

وتمت العملية الدقيقة تحت رعاية الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمود البرنس عباس، مدير عام المستشفى، وفي موقف إنساني أثبت فيه الفريق الطبي كفاءته العالية وقدرته على التعامل مع الحالات الطارئة الحرجة.

وقاد الفريق الجراحي الدكتور محمد متولي، رئيس قسم جراحة الأطفال ونائب مدير المستشفى، وشارك في إجراء الجراحة كل من الدكتور وليد محمد، والدكتور محمد أيمن، وبالتنسيق الكامل مع أطباء التخدير.

وأوضح الفريق الطبي أن التدخل تم خلال وقت قياسي، مع اتخاذ جميع إجراءات الأمان لتفادي أي مضاعفات محتملة، وسط متابعة دقيقة من الإدارة الطبية، وتجهيز فرق الطوارئ تحسبًا لأي تطور خلال الجراحة.

وأكد الدكتور محمود البرنس عباس، مدير عام المستشفى، أن نجاح هذه العملية يعكس جاهزية مستشفى أطفال بنها للتعامل مع الحالات الحرجة والمعقدة، وحرص الطواقم الطبية على إنقاذ الأرواح، لا سيما في ما يتعلق بصحة وسلامة الأطفال.

وأضاف أن المستشفى يعمل وفق منظومة طبية متكاملة تقوم على الالتزام، والكفاءة، والتدخل السريع في الحالات الطارئة، مثمنًا جهود الفريق الجراحي والإداري في هذا النجاح الجديد.

واختتمت إدارة المستشفى بتوجيه الشكر والتقدير لكل أفراد الفريق الطبي الذين قدموا نموذجا يحتذى به في المهنية والإنسانية، مؤكدة أن أرواح الأطفال أمانة في أعناقهم، وأن المستشفى سيظل خط الدفاع الأول عن حياتهم.