استكمال الأعمال الفنية لتأمين كوبري مشاة طوخ بالطريق الزراعي السريع

إستكملت لجنة متخصصة من الطرق والكبارى بوزارة النقل، صباح اليوم الأحد، كافة الأعمال الفنية والتأمينية لكوبرى مشاه مرور طوخ على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بمحافظة القليوبية، والتأكد أيضا من أعمال اللحام والتثبيت لعودة عبور المواطنين عليه من أعلى الكوبرى من الاتجاهين، حفاظا على أمنهم وسلامتهم عبور الطريق الزراعى أمام السيارات.



وأكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، أنه تم التنسيق هيئة الطرق والكبارى بدراسة إجراء إنشاء بوابات قبل كبارى المشاة بالطريق الزراعى بنها القاهرة بمسافة معينة يحددها خبراء الطرق لمنع تصادم نقل ثقيل معدات أو حملات مرتفعة بجسم وسقف الكوبرى من أجل أمن وسلامة المواطنين وأصحاب السيارات والحفاظ على البنية التحتية للكبارى بالطريق الزراعى.



وأوضح محافظ القليوبية، أن وزارة النقل لها جهود وإنجازات كبيرة فى تسهيل الحركة المرورية بطرق محافظة القليوبية بالإضافة إلى خطط توسيع خدمات النقل والمواصلات ورصف الطرق وإنشاء الكبارى التى توفر الوقت والجهد بكافة مدن ومراكز وأحياء المحافظة.