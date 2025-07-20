قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مهاجم فرانكفورت يُقرب نجم ليفربول من الرحيل إلى بايرن ميونخ
قطار خاص لتسهيل العودة الطوعية للسودانيين من مصر يبدأ رحلاته غدًا
لو فسختى الخطوبة.. هل ترد الهدايا والدهب للعريس؟ | تفاصيل
إسرائيل تقصف تجمعا لمقاتلي العشائر قرب السويداء بسوريا
مفتي الجمهورية: نثمن جهود الدولة المصرية في إحباط المخططات العدائية
اتحاد عمال مصر: نُثمّن جهود وزارة الداخلية في دحر الإرهاب وحماية الوطن
بولي لوزيرة التنمية الألمانية: شراكتنا طويلة الأمد قائمة على المصالح والالتزامات المتبادلة
صحفية لبنانية تعلن انفصال كريم محمود عبد العزيز عن زوجته
راشفورد ينتقل إلى برشلونة على سبيل الإعارة.. والشراء متاح
رسميًا.. مصطفى شلبي ينتقل إلى البنك الأهلي لمدة 3 مواسم
بشاشة 6.6 بوصة بدقة 1.5K.. إليك أهم مواصفات هاتف Redmi Turbo 5
الملاذ الآمن.. الفضة تواصل صعودها بدعم من التوترات العالمية وتوقعات خفض الفائدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إحالة أوراق عامل للمفتى لقـ.تله زوجته وآخر ظنا بوجود علاقة بينهما

محكمة
محكمة
إبراهيم الهواري

قررت محكمة جنايات بنها ، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين عزت، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت، ومصطفي أنور أحمد مؤمن، وحسام فاروق عبد اللطيف الدسوقى، وأمانة سر مينا عوض، إحالة أوراق عامل خردة، لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفه، لاتهامه بقتل زوجته بسبب شكه في سلوكها وإشعال النار بجثتها باستخدام بنزين، وكذلك قتل شخص أخر لشكه بوجود علاقة غير شرعية مع زوجته المجني عليها الأولى، باستخدام سلاح أبيض "سكين" وعصر خشبية وحزام، بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، وحددت جلسة اليوم الثاني من دور شهر سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 21303 لسنة 2024 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 5174 لسنة 2024 حصر كلي شمال بنها، أن المتهم "مجدي م ا"، 53 سنة، عامل خردة، مقيم أرض التين عرب العليقات دائرة مركز شرطة الخانكة، لأنه في يومي 29 / 6 / 2024/ و7 / 7 / 2024، بدائرة مركز الخانكة محافظة القليوبية، قتل زوجته المجني عليها "رودشان س م" عمداً مع سبق الإصرار.
وتابع أمر الإحالة، أنه على إثر ارتياب المتهم المزعوم في سلوكها، صمم في روية على قتلها وقد أشرب في قلبه العناد والعدوان ونسي الفضل بينهما، ورصد لتحقيق مأربه "حبل، مطرقة، حزام، كيس بلاستيكي"، وما أن ظفر بالمجنى عليها حتى شد على عنقها "حزام"، لبضع دقائق حتى أفقدها وعيها، وظنا منه أنها مازالت على قيد الحياة وإحياء منه القصده المصمم عليه مسبقاً أجهز عليها بأن شد على رأسها كيسا بلاستيكيا، أتممه بشد حبلاً على عنقها، وكال لها عدة ضربات متتالية "بمطرقة"، قاصداً مجري التنفس، ثم سدد عدة ضربات لها بالرأس حتي تيقن من تمام مقصده، وإزهاق روح المجني عليها، ولاحقاً على جريمته أضرم النيران بجثمانها وأعد لذلك الغرض مادة معجلة للاشتعال "بنزين"، ونقل جثمانها إلي مكاناً بمنأي عن أعين المارة، وأشعل النيران به، فكان جثمانها للكلاب العقور وليمة، على النحو المبين بالأوراق.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم قتل عمدا مع سبق الإصرار المجنى عليه "صابر.إ"، حيث إنه على إثر ارتبابه المزعوم بعلاقته الغير مشروعه مع زوجته المجني عليها الأولي، صمم في هدوء وروية على قتله وانتظر قرابة الأسبوع على جريمته الأولى، ورصد لتحقيق غرضه ، واستدرجه إلى مسكنه على إثر صداقتهم، وما أن ظفر به حتى كال له عدة ضربات استقرت بالرأس باستخدام "العصا الخشبية"، وكبل يديه بالحزام حوزته شلاً لمقاومته، وعاجله بطعنات متفرقة بحوزته، في مواضع قاتلة، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته قاصداً من ذلك إزهاق روحه المصمم عليه مسبقاً على النحو المبين بالتحقيقات.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لحظة اقتحام هدير عبدالرازق لفيلا طليقها والقفز من فوق السور

لحظة اقتحام هدير عبدالرازق لفيلا طليقها والقفز من فوق السور ..صور

نتيجة الثانوية العامة 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025 صدي البلد .. سجل واعرف درجاتك مجاناً

100 جيجا مجانًا.. بشرى سارة لعملاء الإنترنت المنزلي بقرار حكومي

100 جيجا مجانًا.. بشرى سارة لعملاء الإنترنت المنزلي بقرار حكومي

يحيى موسى وعلاء السماحي

من هم؟.. تعرف على الإرهابيين الذين خططوا لاستهداف منشآت أمنية واقتصادية

1600 جنيه زيادة لهؤلاء.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو بالزيادة الجديدة

1600 جنيه زيادة لهؤلاء.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025

القيادي الإخواني يحيى موسى

العقل المدبر لـ حركة حسم.. السجل الجنائي للقيادي الهارب يحيى موسى

كأس العالم للأندية

4 أندية تحجز أولى بطاقات التأهل إلى كأس العالم للأندية 2029

الدواجن وبيض

انخفاض جديد في أسعار الدواجن الآن في مصر

ترشيحاتنا

غزة

الدفاع المدني بغزة: الاحتلال يمارس تجويعًا ممنهجًا ومجزرة زكيم تفضح جرائمه

الشيخ مظهر شاهين، إمام وخطيب مسجد عمر مكرم

مظهر شاهين: المحادثات الشخصية بين الرجل وأي امرأة غير زوجته يمكن أن تكون خيانة في تلك الحالة

حمدي فرج الأول على مستوى الجمهورية في التعليم الصناعي

الأول في الثانوية الفنية الصناعية يكشف سبب حبه للتكنولوجيا.. فيديو

بالصور

رفعت عايش يوضح حقيقة خروجه من سباق انتخابات مجلس الشيوخ

رفعت عايش يوضح حقيقة خروجه من سباق انتخابات مجلس الشيوخ
رفعت عايش يوضح حقيقة خروجه من سباق انتخابات مجلس الشيوخ
رفعت عايش يوضح حقيقة خروجه من سباق انتخابات مجلس الشيوخ

أطعمة وأعشاب تقلل من التوتر.. تعرف عليها

اطعمة و اعشاب تقلل من التوتر|تعرف عليها
اطعمة و اعشاب تقلل من التوتر|تعرف عليها
اطعمة و اعشاب تقلل من التوتر|تعرف عليها

تعرف على فوائد خبز الشعير

خبز الشعير
خبز الشعير
خبز الشعير

أخطر أضرار مشروبات الطاقة

اخطر أضرار مشروبات الطاقة
اخطر أضرار مشروبات الطاقة
اخطر أضرار مشروبات الطاقة

فيديو

الأمير النائم

نهاية قصة الأمير النائم بعد 20 سنة غيبوبة

القبض على هدير عبد الرازق وطليقها

هددت بالقفز من الخامس .. القبض على هدير عبد الرازق وطليقها

صورة من الزيارة

القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من الشباب والرياضة وعدد من طلبة الجامعات والمدارس إلى مجمع الصناعات الهندسية لإدارة المركبات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مطب صناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سجن الروح فى البدن

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من حقك

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الاصطفاف من أجل الأمن والأمان والاستقرار والتنمية

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: بيتهوفن.. الكعبة.. ومحمد "نوتة شرقية في قلب فيينا"

المزيد