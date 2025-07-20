غرق طالب خلال الاستحمام بترعة الباسوسية في القناطر الخيرية

شهدت مدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية مصرع طالب غرقا أثناء الاستحمام بترعة الباسوسية، حيث انزلقت قدماه أثناء لهوه مع أحد أصدقائه، مما أدى إلى غرقه في المياه لعدم إجادته السباحة.

كان اللواء عبدالفتاح القصاص، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، تلقى إخطارا من اللواء محمد السيد، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، بورود بلاغ من أهالي قرية بهادة، يفيد بغرق شاب بترعة الباسوسية.

وعلى الفور، انتقلت قوات الإنقاذ النهري وضباط مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية بقيادة المقدم محمد خليفة، رئيس المباحث، إلى موقع الحادث.

وتمكنت القوات من انتشال جثمان الطالب وتبين أنه يُدعى "محمود س.هـ"، في العقد الثاني من عمره، ومقيم بقرية البرادعة التابعة لدائرة المركز.

وكشفت التحريات أن الطالب كان يلهو مع صديقه داخل الترعة، إلا أنه تعرض للغرق نتيجة عدم إجادته السباحة.

وتم نقل الجثمان إلى مستشفى القناطر الخيرية، تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن عقب انتهاء الإجراءات.

كما تم تحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.