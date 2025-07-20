القليوبية تطلق أولى بطولاتها للشطرنج في احتفالية مميزة باليوم العالمي

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، فعاليات البطولة الأولى للشطرنج، احتفالا باليوم العالمي للشطرنج، وذلك ضمن جهود الدولة لنشر ثقافة الألعاب الذهنية وتعزيز التفكير الاستراتيجي لدى النشء والشباب، وذلك في أجواء مفعمة بالحماس والتحدي.

وشهد الدكتور وليد الفرماوي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، البطولة التي أقيمت اليوم 20 يوليو الجارى بنادى بنها الرياضى، بحضور الدكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية للرياضة، وأشرف سليمان مدير إدارة الرياضة، بالإضافة إلى نادي بشارة ممثل منطقة القليوبية للشطرنج، وسعيد البنهاوي مدير نادي بنها الرياضي، وعماد الجندي نائب المدير التنفيذي للنادي، ونجلاء بنداري الأخصائية بإدارة الرياضة.

وأشاد "الفرماوي"، بالمستوى المتميز الذي ظهرت به البطولة من حيث التنظيم والمستوى الفني للمشاركين، مؤكدا أن هذه الفعاليات تساهم بشكل فعال في صقل مهارات الشباب الذهنية، وتنمي لديهم القدرات التحليلية والمنطقية، معربا عن تقديره للقائمين على التنظيم، موضحا أن المديرية تدعم بقوة كل المبادرات الهادفة لبناء جيل قادر ومتميز رياضيا وفكريا.

وقد شهدت البطولة مشاركة 16 لاعب من مختلف الأعمار والفئات، بما يعادل لاعبين من كل إدارة، حيث تنافسوا في أجواء سادها التركيز والانضباط والروح الرياضية العالية، في دليل واضح على تنامي الوعي بأهمية الشطرنج كرياضة عقلية متميزة داخل أندية ومراكز شباب القليوبية.

وتأتي هذه الفعالية ضمن خطة المديرية للاحتفاء بالمناسبات العالمية، ودعم الألعاب الذهنية كأحد محاور التميز الرياضي غير التقليدي، في ضوء توجهات الدولة لبناء الإنسان المصري الواعي والمبدع.

من الجدير بذكره، أن الشطرنج يُعد من أقدم وأشهر الألعاب الذهنية في العالم، ويُطلق عليه "لعبة الملوك"، لما يتمتع به من مكانة خاصة بين الألعاب التي تعتمد على التفكير العميق والتخطيط الاستراتيجي، وتسهم هذه اللعبة في تنمية مهارات التركيز، واتخاذ القرار، والقدرة على حل المشكلات، فضلاً عن تعزيز الصبر والانضباط الذاتي لدى اللاعبين، مما يجعلها أداة فعالة في بناء العقول وتنمية القدرات الذهنية لدى مختلف الفئات العمرية.

تقام الفاعليات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، توجيهات الدكتور وليد فرماوي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية.