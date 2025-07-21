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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إحالة أوراق المتهم بقـ.ـتل زوجته بسبب خلافات أسرية بالخانكة لفضيلة المفتى

محكمة
محكمة
إبراهيم الهواري

قررت محكمة جنايات بنها ، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين عزت، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت، ومصطفي أنور أحمد مؤمن، وحسام فاروق عبد اللطيف الدسوقى، وأمانة سر مينا عوض، إحالة أوراق عاطل لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفه بتهمة قتل زوجته، بسبب خلافات سابقة بينهما في الخانكة بمحافظة القليوبية، بأن انتظرها أسفل منزلها وسدد لها عدة طعنات بسلاح أبيض وحددت جلسة اليوم الثاني من دور شهر سبتمبر للنطق بالحكم.

تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 4049 لسنة 2024 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 5477 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهم "هشام م ع"، عاطل، 46 سنة، لأنه في يوم 27 / 11 / 2024، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، قتل عمداً مع سبق الإصرار والترصد زوجته المجني عليها أصالة احمد إبراهيم متولي.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم بيت النية وعقم العزم على قتلها وقد أشرب في قلبه العناد ونسي الفضل بينهما، وذلك على إثر خلافات عائلية فيما بينهما، فأعد لذلك الغرض سلاح أبيض قد اشتراه خصيصاً لارتكاب جريمته، وتربص للمجني عليه أسفل منزلها متيقناً خروجها، وما أن أبصرها حتي باغتها من الخلف وأجهز عليها مسدداً لها عدة طعنات في مواضع قاتل بالعنق والبطن والصدر، فأرداها قتيله قاصداً من ذلك إزهاق روحها تنفيذاً لقصده المصمم عليه مستمر بهدوء ورويه على النحو المبين بالتحقيقات. 

وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهم أحرز سلاحا أبيض بغير مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

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