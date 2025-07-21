المؤبد لموظف بتهمة الإتجار بالهيروين وحيازة سلاح أبيض فى القليوبية

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين عزت، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت، ومصطفي أنور أحمد مؤمن، وحسام فاروق عبد اللطيف الدسوقى، وأمانة سر مينا عوض، بالسجن المؤبد لموظف، وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة "الهيروين"، وحيازة سلاح أبيض "كتر"، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية، أن المتهم "راضى إ ع"، 47 سنة، موظف، مقيم عرب العيايدة، دائرة مركز شرطة الخانكة، لأنه في يوم 27 / 3 / 2024، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، أحرز جوهرا مخدرا "هيروين"، بقصد الإتجار في غير الاحوال المصرح بها قانونا.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أحرز أداة "كتر" مما تستخدم في الاعتجاء على الأشخاص بغير مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.