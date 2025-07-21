التصريح بدفن جثة طالب لقى مصرعه غرقا في القليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة طالب لقى مصرعه غرقا فى مياه ترعة بشبين القناطر بعد توقيع الكشف الطبى عليها وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بوفاة طالب إثر غرقه بترعة الجنابية بقرية الأحراز، التابعة لدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص، تبين أن المتوفى هو الطالب شكري طارق محمد عبد المنعم، 13 عامًا، بالصف الأول الإعدادي بمدرسة الأحراز الإعدادية، والذي لقي مصرعه غرقًا في أثناء لهوه بالقرب من الترعة.

وأكدت التحريات الأولية، أن الواقعة ليس بها شبهة جنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي صرحت بالدفن عقب انتهاء المعاينة والإجراءات القانونية اللازمة.