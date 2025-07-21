ضبط المتهم بإنهاء حياة زوجته في مشاجرة بشبين القناطر

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من ضبط متهم أقدم على قتل زوجته خنقًا داخل منزلهما بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، إثر مشادة بينهما تطورت إلى جريمة قتل، جرى نقل الجثة للمستشفى، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتشريح الجثمان لبيان أسباب الوفاة بدقة، والتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي.

تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، بورود بلاغ إلى المقدم محمود إسماعيل، رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، بالعثور على جثة سيدة داخل منزلها وبها آثار خنق.

وانتقلت على الفور قوة أمنية، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الزوج وزوجته نتيجة خلافات زوجية، قام على إثرها المتهم بالاعتداء عليها بالضرب والخنق حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، حيث أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتشريح الجثمان لبيان أسباب الوفاة بدقة، والتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعى.