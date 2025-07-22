التصريح بدفن جثتي شخصين لقيا مصرعهما فى حادث تصادم بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثث شخصين لقيا مصرعهما فى حادث تصادم على طريق بنها المنصورة الجديد شرق الرياح التوفيقي.

وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي علي طريق بنها المنصورة الجديد شرق الرياح التوفيقي بدائرة مركز شرطة كفر شكر.

وانتقلت على الفور قوة أمنية من مركز شرطة كفر شكر، وبالمعاينة والفحص تبين اصطدام سيارتين ملاكي علي طريق بنها المنصورة الجديد شرق الرياح التوفيقي، بدائرة المركز، وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين.

وتمكن رجال مرور القليوبية من إعادة الحركة المرورية علي الطريق، بعد رفع وتجنيب السيارتين بمعدات مجلس مدينة كفر شكر برئاسة المهندسة صفاء فضيل رئيس مدينة كفر شكر، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.