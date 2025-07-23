رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية يصدر عددا من القرارات والتكليفات الجديدة.. صور

أصدر الدكتور جمال السعيد، رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، عددا من القرارات والتكليفات الجديدة، شملت تجديد تكليف كل من: الدكتور أشرف إسماعيل المشد، الأستاذ بكلية الطب البشرى جامعة بنها، مديرا للبرامج بكلية الطب البشري بجامعة بنها الأهلية اعتبارا من 1/8/2025 حتى 31/7/2026م، والدكتور أيمن سمير فريد، الأستاذ بكلية الطب البيطري جامعة بنها، مديرا للبرامج بكلية الطب البيطري بجامعة بنها الأهلية اعتبارا من 1/8/2025 حتى 31/7/2026م.

والدكتور شادى يحيى المشد، الأستاذ المساعد بكلية الهندسة بشبرا جامعة بنها، مديرا للبرامج بكلية علوم الحاسب بجامعة بنها الأهلية اعتبارا من 1/8/2025 حتي 31/7/2026م، والدكتورة دعاء عقل أحمد، الأستاذ المساعد بكلية التجارة جامعة بنها، مديرا للبرامج بكلية الاقتصاد وإدارة الأعمال بجامعة بنها الأهلية اعتبارا من 1/8/2025 حتى 31/7/2026م.

كما شملت القرارات التى أصدرها رئيس مجلس الأمناء تكليف كل من: الدكتور محمود علي رفاعي، الأستاذ بكلية الهندسة بشبرا جامعة بنها، مديرا للبرامج بكلية الهندسة بجامعة بنها الأهلية اعتبارا من 1/8/2025 حتى 31/7/2026م، والدكتورة أسماء محمود علي، الأستاذ بكلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة، مديرا للبرامج بكلية العلاج الطبيعي بجامعة بنها الأهلية اعتبارا من 1/8/2025 حتى 31/7/2026م، والدكتورة غادة محمد المسلمي، الأستاذ بكلية الفنون التطبيقية جامعة بنها، مديرا للبرامج بكلية الفنون البصرية والتصميم بجامعة بنها الأهلية اعتبارا من 1/8/2025 حتى 31/7/2026م.

والدكتورة هبة محمود أحمد، الأستاذ بكلية طب الأسنان جامعة المنصورة، مديرا للبرامج بكلية طب الأسنان بجامعة بنها الأهلية اعتبارا من 1/8/2025 حتى 31/7/2026م، والدكتور محمد مصطفى محمد، الأستاذ المساعد بكلية العلوم جامعة بنها، مديرا للبرامج بكلية علوم الطاقة بجامعة بنها الأهلية اعتبارا من 1/8/2025 حتى 31/7/2026م.

من ناحية أخرى، وجه الدكتور جمال السعيد، رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، الشكر لمديري البرامج السابقين على جهودهم المبذولة خلال الفترة الماضية وما قدموه لخدمة العملية التعليمية والطلابية.