التصريح بدفن جثث شابين لقيا مصرعهما فى حادث تصادم على الطريق الدائرى

أمرت جهات التحقيق بالتصريح بدفن جثث شابين لقيا مصرعهما في حادث إثر اصطدام سيارة "فان" بمحطة الأتوبيس الترددي أعلى الطريق الدائري في اتجاه السلام، أثناء عودتهم من العمل، وذلك بعد توقيع الكشف الطبى عليهما.

تلقت غرفة عمليات المرور إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث ووجود مصابين.

بالانتقال والفحص، تبين اصطدام سيارة فان بمحطة الأتوبيس الترددي، ما أسفر عن وفاة الشابين أحمد محمد درويش بدر، وكريم أحمد مليجي في الحال، وإصابة 5 آخرين بإصابات متفرقة، بينهم حالات حرجة وجميعهم من قرية شبرا هارس بطوخ في القليوبية.

تم نقل الجثث وجميع المصابين إلى مستشفى السلام لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم، كما تولت الأجهزة الأمنية التحقيق في ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية.