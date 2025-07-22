كنت متوقع عادي.. الرابع علمى رياضة بالقليوبية: سألتحق بكلية الهندسة لتحقيق حلمى .. فيديو

قال الطالب عمر إسلام محمد جلال الدين، الحاصل علي المركز الرابع علي الشعبة العلمية رياضيات بالثانوية العامة، والحاصل علي مجموع 319 درجة، إنه كان يتوقع تفوقه بالثانوية العامة، كما أنه كان يخطط منذ دخوله للمرحلة الثانوية أن يلتحق بكلية الهندسة مثل والده، الذي يعمل مهندسا مدنيا، مشيرا إلى أن والديه كان لهما الفضل الأكبر بعد الله سبحانه وتعالي في تحقيق التفوق، من خلال تهيئة الأجواء وتقديم الدعم النفسي والمعنوي وتشجيعه عي مواصلة التفوق.



وأوضح "عمر"، أن أكثر ما كان يقلقه هو مادة اللغة العربية ضمن امتحانات الثانوية العامة، نظرا لكون دراسته باللغة الإنجليزية في كل المواد الدراسية، ولكنه تمكن من التغلب علي تلك المخاوف بعد الدعم الكبير من الأسرة.

ومن ناحيته قال المهندس إسلام محمد، والد الطالب عمر، أن نجله دائم التفوق علي مدار المراحل التعليمية المختلفة، موضحا أنه كان يتوقع ظهور نجله ضمن قائمة أوائل الثانوية العامة، حيث أنه كان متفوقا علي مدار السنوات السابقة، ويحدث له حالة حزن شديد إذا لم يحصل علي الدرجات النهائية في الامتحانات.



فيما كشفت والدة الطالب عمر، أن الأسرة حرصت علي توفير الأجواء المناسبة لدعم نجلها ليواصل التفوق، كما أنها كانت تحرص علي الدعاء المستمر له، حيث أنه كان حافظا لكتاب الله وهو ما ساعده كثيرا علي التفوق.