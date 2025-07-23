قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اجتماع حكومي لمتابعة الترتيبات النهائية لافتتاح المتحف المصري الكبير| تفاصيل
سوف أتحدث قريباً.. أول تعليق من تيدي أوكو بعد فشل إنتقاله للزمالك
تحذير للأندية من خطأ شائع يتعلق بجوازات السفر الإلكترونية الخاصة باللاعبين الأجانب
مفيش صفقات.. قرار مفاجئ من إدارة الأهلي بشأن فريق الكرة
مجـ..زرة إسرائيلية جديدة.. سقوط 10 شهداء بينهم أطفال وعشرات الضحايا في غزة
لأول مرة.. تعيين موظفين من ذوي الهمم بمحطات قطار العاصمة دعمًا للشمول الوظيفي
مدير الإغاثة بغزة: الفيتو الأمريكي يشجع إسرائيل على مواصلة جرائمها
بالتعاون بين التعليم والأوقاف .. تفاصيل إطلاق حضانات تعليمية بالمساجد
موجة حارة تضرب بقوة.. الأرصاد تطلق إنذارًا عاجلًا والقاهرة تتخطى 40 درجة
استفزاز إسرائيلي جديد.. الكنيست يستعد للتصويت على ضم الضفة الغربية
مش طب وهندسة.. الكليات التكنولوجية تقود السباق في تنسيق 2025
وزير الشئون النيابية: ثورة يوليو نقطة تحول في تاريخ مصر.. ونجدد العهد على مواصلة البناء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة بنها يستقبل طلاب المدرسة الصيفية بجامعة وسط الصين الزراعية

المدرسة الصيفية
المدرسة الصيفية
إبراهيم الهواري

استقبل الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها ، وفد طلابى من جامعة وسط الصين الزراعية ، على هامش انطلاق فعاليات المدرسة الصيفية الدولية  والتي تستضيفها جامعة بنها  حتي 31 يوليو الجاري .
جاء بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور عبد الفتاح منجد مدير مكتب العلاقات الدولية بالجامعة .
وخلال اللقاء رحب رئيس الجامعة بالطلاب ، مشيرا إلي أن العلاقات بين مصر والصين تشهد تطورًا ملحوظًا في مختلف المجالات، بما في ذلك التعاون الاقتصادي والعلمي والثقافي ، مؤكدا على أن التبادل الطلابي أحد أهم جوانب التعاون بين الجامعتين ، حيث يساهم في نقل المعرفة والخبرات بين الطلاب ، ويساهم في بناء جسور التواصل الثقافي ، وتمكن الطلاب لدى الجانبين من التعرف على ثقافة ولغة البلد الآخر، وتطور مهاراتهم الأكاديمية والشخصية مما يساهم في توسيع نطاق التعاون الأكاديمي بين الجامعتين.
جدير بالذكر بانه بدأت الفعاليات بجولة تعريفية داخل الجامعة شملت زيارة المكتبة المركزية ومركز المحاكاة بكلية الطب البشري، حيث تعرّف الطلاب على إمكانيات الجامعة والبنية التحتية التعليمية والبحثية المتميزة.
وفى سياق متصل قام الدكتور عبد الفتاح منجد سليم  المدير التنفيذي لمكتب العلاقات الدولية بتقديم عرضًا تضمن فيديو تعريفيًا عن الجامعة، تلاه محاضرة تعريفية تناولت تاريخ الجامعة، كلياتها، برامجها الأكاديمية، وإنجازاتها في مجالات البحث العلمي والتعاون الدولي.
كما تضمنت الفعاليات عدد من الأنشطة الثقافية التفاعلية التي جمعت طلاب جامعة وسط الصين الزراعية مع طلاب قسم اللغة الصينية بجامعة بنها، وتضمنت فقرات فنية وموسيقية، ورشات للرسم، كتابة الأسماء بالحروف العربية والصينية، وتجربة الرسم بالحناء، في جو من التبادل الثقافي والحوار الحضاري البنّاء.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الكليات 2025

تنسيق الكليات 2025| 74% للطب .. ننشر الحدود الدنيا للكليات بالأرقام

تنسيق الجامعات 2025

92.9 % للطب والأسنان 91.7%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 «علمي علوم»

الطب 93.17% والهندسة 88.65%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.17% والهندسة 88.65%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

بشري سارة .. توقعات ارتفاع نسب القبول بكليات الطب في تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

95 % للبترول والتعدين 87.5 % للهندسة وحاسبات ومعلومات 84.3 %.. مؤشرات شعبة علمي رياضة في تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2024

85.1 % سياسة واقتصاد 82.5 % للألسن.. مؤشرات الشعبة الأدبية في تنسيق الجامعات 2025

تأخير الساعة 60 دقيقة إلى 11 مساءً.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة إلى 11 مساءً.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

ترشيحاتنا

وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا

مديرية تعليم قنا تعلن أسماء الفائزين فى مسابقة "100 معلم مبدع متمكن"

محافظ المنوفية

محافظ المنوفية يجري اتصالات هاتفية لتهنئة أوائل الثانوية العامة من أبناء المحافظة

موانئ البحر الأحمر

تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

بالصور

هذه هي أغلى سيارة فيراري F40 في العالم.. بالصور

فيراري
فيراري
فيراري

فستان بسيط.. هبة مجدي تستعرض رشاقتها

هبة مجدي
هبة مجدي
هبة مجدي

فخامة مقابل سعر أعلى.. سيارة جديدة من تويوتا

تويوتا
تويوتا
تويوتا

لذيذة وسهلة التحضير .. وصفات دايت تناسب نمط الحياة الصحي

وصفات دايت لذيذة وسهلة التحضير
وصفات دايت لذيذة وسهلة التحضير
وصفات دايت لذيذة وسهلة التحضير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: نفرت .. حاكمة النساء

المهندس عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي ..تكنولوجيا تحجب أسرارها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحرب النفسية السلاح الأضعف أثرا.. والأكثر تكرارا

المزيد