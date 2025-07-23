رئيس جامعة بنها يستقبل طلاب المدرسة الصيفية بجامعة وسط الصين الزراعية

استقبل الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها ، وفد طلابى من جامعة وسط الصين الزراعية ، على هامش انطلاق فعاليات المدرسة الصيفية الدولية والتي تستضيفها جامعة بنها حتي 31 يوليو الجاري .

جاء بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور عبد الفتاح منجد مدير مكتب العلاقات الدولية بالجامعة .

وخلال اللقاء رحب رئيس الجامعة بالطلاب ، مشيرا إلي أن العلاقات بين مصر والصين تشهد تطورًا ملحوظًا في مختلف المجالات، بما في ذلك التعاون الاقتصادي والعلمي والثقافي ، مؤكدا على أن التبادل الطلابي أحد أهم جوانب التعاون بين الجامعتين ، حيث يساهم في نقل المعرفة والخبرات بين الطلاب ، ويساهم في بناء جسور التواصل الثقافي ، وتمكن الطلاب لدى الجانبين من التعرف على ثقافة ولغة البلد الآخر، وتطور مهاراتهم الأكاديمية والشخصية مما يساهم في توسيع نطاق التعاون الأكاديمي بين الجامعتين.

جدير بالذكر بانه بدأت الفعاليات بجولة تعريفية داخل الجامعة شملت زيارة المكتبة المركزية ومركز المحاكاة بكلية الطب البشري، حيث تعرّف الطلاب على إمكانيات الجامعة والبنية التحتية التعليمية والبحثية المتميزة.

وفى سياق متصل قام الدكتور عبد الفتاح منجد سليم المدير التنفيذي لمكتب العلاقات الدولية بتقديم عرضًا تضمن فيديو تعريفيًا عن الجامعة، تلاه محاضرة تعريفية تناولت تاريخ الجامعة، كلياتها، برامجها الأكاديمية، وإنجازاتها في مجالات البحث العلمي والتعاون الدولي.

كما تضمنت الفعاليات عدد من الأنشطة الثقافية التفاعلية التي جمعت طلاب جامعة وسط الصين الزراعية مع طلاب قسم اللغة الصينية بجامعة بنها، وتضمنت فقرات فنية وموسيقية، ورشات للرسم، كتابة الأسماء بالحروف العربية والصينية، وتجربة الرسم بالحناء، في جو من التبادل الثقافي والحوار الحضاري البنّاء.