هبوط أرضي بطريق «الأحراز – طحوريا» بشبين القناطر وتحركات لإصلاحه .. صور

شهد طريق “الأحراز – طحوريا" التابع لمركز ومدينة شبين القناطر بالقليوبية ، حدوث هبوط أرضي بمساحة تقدر بحوالي 2 متر مربع، ما استدعى تحركًا فوريًا من الجهات المعنية.



وقالت الدكتورة سلوى أبو العينين رئيس مركز ومدينة شبين القناطر، أنه فور تلقي البلاغ تم توجه إلى موقع الهبوط كل من مسئول إدارة الطرق،ممثل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشبين القناطر.

وأضافت أنه علي الفور تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للمعاينة الفنية ومعرفة أسباب الهبوط، تمهيدًا لإجراء الإصلاحات المطلوبة حفاظًا على سلامة المواطنين وتأمين حركة المرور.