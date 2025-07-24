لشكه في سلوكها.. والد طالبة يلقي بها في مياه ترعة الإسماعيلية بالقليوبية

شهدت عزبة الصعايدة التابعة لمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية واقعة مأساوية بقيام أب بالتعدي على نجلته بالضرب واصطحابها إلى ترعة الإسماعيلية بمنطقة مسطرد وإجبارها على إلقاء نفسها والتخلص من حياتها للهروب من الفضيحة بعد شكه في سلوكها.

وتلقى اللواء محمد، مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إخطارًا من المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة بورود بلاغ بالعثور على جثة لفتاة بترعة الإسماعيلية بشبرا الخيمة.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية.

وتبين من المعاينة الأولية والتحريات أن الجثة لطالبة تدعي "شهد ع س أ" 18 سنة ومقيمة عزبة الصعايدة ببهتيم، وتم نقلها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

ودلت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة والد المتوفاة المدعو "عماد س أ" ٤٢ سنة ومقيم عزبة الصعايدة بمنطقة بهتيم بدائرة القسم وذلك إثر شكه في سلوك نجلته لقيامها بمحادثه أكثر من شخص على الهاتف فقام بالتعدي عليها بالضرب واصطحابها إلى طريق ترعة الإسماعيلية بمسطرد وأجبرها على إلقاء نفسها بمياه الترعة وتركها وبعد مرور يومين عثر عليها بذات المكان جثة هامدة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بإرتكاب تلك الواقعة ، وتحرر المحضر رقم 6472 لسنة 2025 إداري قسم ثان شبرا الخيمة وتولت النيابة العامة التى أمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيق.