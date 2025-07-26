رئيس منطقة القليوبية الأزهرية يتفقد لجان امتحانات الدور الثانى

تفقد الشيخ سعيد أحمد خضر رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية صباح اليوم لجان امتحانات الدور الثانى بمعهدي فتيات بنها الاعدادى الثانوى وفتيات القراءات.

رافق الشيخ سعيد أحمد خضر خلال تفقد اللجان الموجهين المتابعين من الإدارة وشيخا المعهدين الدكتورة فاطمة سعيد شيخ معهد فتيات القراءات وسعاد محمد عدلى شيخ معهد فتيات بنها.

وتابع رئيس الإدارة المركزية خلال جولته انتظام العمل داخل الكنترول وأعمال الملاحظة والاشراف والحضور والانصراف وشدد على تنفيذ كافة التعليمات والتوجيهات بكل دقة.

وتابع الشيخ عبد الموجود دسوقي مدير عام العلوم الشرعية والعربية والدكتور محمد فخرى مدير عام العلوم الثقافية الإمتحانات عن طريق غرفة العمليات بالمنطقة.

وقد أدى اليوم الطلاب الامتحانات فى مواد النحو والتفسير للصف الاول والثانى الثانوى علمى وادبى التفسير والتاريخ للصف الثاني الثانوي ادبى والتفسير والكمياء للصف الثاني الثانوي علمى والقرآن الكريم والحاسب الآلي للصف الاول الاعدادى والقرآن الكريم والجبر للصف الثاني الاعدادي.

وأدى طلاب القراءات الامتحانات اليوم فى مواد النحو والخط والقراءات علميا والحساب والحديث والتربية العلمية جاءت الأسئلة في مستوى الطلاب، ولم ترد أية شكاوى لغرفة العمليات وتمت امتحانات اليوم في هدوء وبلا معوقات.