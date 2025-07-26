السيطرة على تسريب غاز داخل عقار سكنى ببنها

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية علي تسرب غاز داخل شقة سكنية كاد ان يؤدي لكارثة بدائرة قسم ثان بنها، فى محافظة القليوبية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت مديرية امن القليوبية إخطارا من مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية بورود بلاغ بانبعاث رائحة غاز من شقة بشارع المدينة المنورة بدائرة قسم ثان بنها فى القليوبية.

وانتقلت قوات الحماية المدنية بالقليوبية وتم الدفع بسيارة اطفاء، والمعاينة والفحص تبين تسرب غاز بشقة بالطابق الثالث في عقار مكون من خمس طوابق.

وتم التقابل مع فني الغاز وتم عمل اللازم وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.