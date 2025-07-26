مصرع ممرضة إثر سقوطها من الطابق السادس بكفر شكر

لقيت ممرضة مصرعها إثر سقوطها من شرفة شقتها بالطابق السادس بمدينة كفر شكر وتم نقل الجثة إلى المستشفى لتوقيع الكشف الطبى عليها.



تلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة كفر شكر بلاغًا من الأهالي يفيد بسقوط سيدة من الطابق السادس بأحد العقارات السكنية، وعلى الفور انتقل رجال الشرطة وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم العثور على جثة السيدة وقد فارقت الحياة في الحال نتيجة الارتطام الشديد.



وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى كفر شكر التخصصي، ووضعه تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان أسباب الوفاة بدقة.



وكشفت المعاينة الأولية أن المتوفية تعمل ممرضة كانت تعاني من مرض السكري ويُرجح أنها تعرضت لنوبة غيبوبة مفاجئة أثناء تواجدها في شرفة المنزل، مما أدى إلى اختلال توازنها وسقوطها من الأعلى.